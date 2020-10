Geen wielerfans op kasseistroken tijdens passage Ronde van Vlaanderen Frank Eeckhout

11 oktober 2020

09u38 1 Zottegem Op Lippenhovestraat en Paddestraat worden tijdens de doortocht van de Ronde van Vlaanderen geen wielerfans toegelaten. “Supporters in dikke rijen dicht op elkaar is iets wat we nu echt niet willen zien", zegt burgemeester Jenne De Potter (CD&V).

Organisator Flanders Classic doet daarenboven een oproep om de Ronde van Vlaanderen dit jaar niet langs het parcours te volgen. “Alle kasseistroken en hellingen beschouwen we als een risicozone en dus een veiligheidszone van de hoogste prioriteit. Op deze zones van het parcours vragen we geen toeschouwers toe te laten, tenzij de lokale bewoners", zegt koersdirecteur Wim Van Herreweghe. Burgemeester Jenne De Potter geeft gevolg aan de oproep van Flanders Classic en heeft na advies van de Veiligheidscel beslist dat er een veiligheidszone type 1 wordt ingericht.

“Die trekt zich uit van de Lippenhovestraat over het Romeins Plein tot en met de Paddestraat. Normaal zijn we dolenthousiast dat supporters massaal de weg vinden naar onze stad en doen we er dan ook alles aan om Paddestraat en Lippenhovestraat te promoten. Deze editie van de Ronde Van Vlaanderen is evenwel totaal anders. Publiek in dikke rijen dicht op elkaar is iets wat we nu echt niet willen zien. De gezondheid van eenieder primeert, vandaar deze beslissing die het algemeen belang vooropstelt. Waarschuwingsborden op de invalswegen zullen de bezoekers inlichten van de maatregel en de politie zal op de fiets en met de motor toezicht houden", waarschuwt de burgemeester. Op de Markt in Zottegem worden evenmin activiteiten georganiseerd.