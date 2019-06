Geen voetbal meer in Jules Matthijsstadion Stadsbestuur maakt achter de schermen werk van nieuwe invulling site Frank Eeckhout

12 juni 2019

17u04 8 Zottegem Er wordt geen competitievoetbal meer gespeeld in het Jules Matthijsstadion in Zottegem. Na de verhuis van KSV Sottegem naar het jeugdcomplex in Erwetegem gaat de stad op zoek naar een andere invulling voor het stedelijk sportstadion. “Achter de schermen voeren we gesprekken voor een masterplan voor het stadion. Dat valt of staat met de inbreng van private partners", zegt schepen van Sport Brecht Cassiman (N-VA).

Het Stedelijk sportstadion Jules Matthijs ligt in de wijk Bevegem vlak bij het stedelijk sportcentrum Bevegemse Vijvers en het Domein Breivelde. Het stadion, dat tot eind dit seizoen als thuisbasis diende voor KSV Sottegem, heeft een capaciteit van 7.000 plaatsen, waarvan 900 zitplaatsen. Het is tevens de thuisbasis van de Zottegemse atletiekclub en Kern Zottegem van Atletiekclub Geraardsbergen. Het stadion heeft één atletiekpiste van 400 meter, zes tennisterreinen, drie voetbalvelden en twee petanqueterreinen. Het werd genoemd naar de Zottegemse oud-burgemeester Jules Matthijs, onder wiens burgemeesterschap de bouw van het stadion in 1970 werd voltooid.

Recreatiesite

In de aanloop naar de verkiezingen kondigde N-VA aan om van het verouderd sportstadion een multifunctionele sport- en recreatiesite maken. “Nu koning voetbal binnenkort het stadion verlaat, biedt de site bijzonder veel mogelijkheden. Niet alleen voor de Zottegemse atletiekclubs, maar ook voor de andere sportverenigingen en individuele sporters moet het stadion een aantrekkingspool en ontmoetingsplaats worden", liet toenmalig gemeenteraadslid Brecht Cassiman vorig jaar in de zomer nog optekenen. Na de verkiezingen schopte Cassiman het tot schepen van Sport. Hij wordt nu met zijn verkiezingsbelofte geconfronteerd.

“Achter de schermen zijn we druk in de weer met de uitwerking van dit project. Er werden contacten gelegd met sportclubs en verenigingen en er lopen gesprekken met private partners. Dat wordt nu aan het juridische aspect afgetoetst. We moeten immers af van het idee dat de stad dergelijke projecten voor honderd procent moet financieren. Zelfs met subsidies vanuit de Vlaamse overheid moeten we openstaan voor andere opties. Publiek-private samenwerkingen zijn hierbij een mogelijkheid, maar ook participatie van ondernemingen, de sport- en atletiekclubs of van elke Zottegemse sportliefhebber moet mogelijk zijn", zegt schepen Brecht Cassiman.

Rugby?

Ook met Sport Vlaanderen gaat het stadsbestuur op zoek naar alternatieven. “Eén mogelijke piste is om rugby te spelen in het sportstadion. Die sport wordt met de dag populairder. De tijd dat er voetbal gespeeld wordt, lijkt voorbij. Dat kan wel nog op het kunstgrasveld. De kantine en kleedkamers moeten normaal in september afgewerkt zijn", besluit Cassiman.