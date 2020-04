Geen Rock Zottegem: “In de zomer van 2021 zijn we er weer” Frank Eeckhout

15 april 2020

19u40 10 Zottegem De Veiligheidsraad besliste woensdag wat al een tijdje werd gevreesd: de zomer van 2020 wordt er eentje zonder festivals. En dus ook zonder Rock Zottegem, het grootste festival uit de regio. Organisatoren en broers Kurt en Karl De Loor hadden de beslissing natuurlijk enigszins verwacht, maar ze komt toch hard aan. “Begrijp ons niet verkeerd: gezondheid gaat voor, altijd. We hebben begrip voor de beslissing, maar het tweede weekend van juli zullen we toch een traantje wegpinken.”

Alle massa-events zoals festivals worden tot en met augustus geannuleerd. “Als je al 26 jaar samen met honderden vrijwilligers elke zomer timmert aan een festival, dan doet het pijn om het deze zomer los te laten, maar het is niet anders. Al grappend zeggen ze soms dat RZ mijn derde kind is, het voelt alsof je die nu een zomer gaat moeten missen. Dat doet pijn. Het beloofde nochtans een mooie editie te worden, we hadden nog een pak mooie Belgische en internationale namen kunnen strikken. Het zal hopelijk voor volgend jaar zijn", zeggen Kurt en Karl De Loor.

RZ zag de beslissing al een tijdje aankomen en had daarom de voorverkoop al uitgesteld. “Dat blijkt nu een goede gok: we moeten dus geen tickets terugbetalen. Er werden natuurlijk wel al contracten ondertekend met bands, leveranciers en andere partners. We zijn volop bezig met het contacteren van die mensen. We hopen op begrip en zoeken mee naar oplossingen, het is een uitzonderlijke situatie. Hopelijk komt de festivalsector deze tegenslag te boven. Kurt en Karl De Loor zijn het wel roerend eens: “We begrijpen de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad, zij zijn de experts en de beslissing geeft ons de duidelijkheid waar we de voorbije weken naar op zoek waren. Gezondheid gaat voor, altijd. We zijn allebei grote festivalliefhebbers. Een zomer zonder festivals, het lijkt vandaag nog zeer onwezenlijk. We hopen dat heel wat festivals dit overleven, maar we vrezen er toch voor. Onderzoek toont aan dat de verliezen oplopen tot meer dan 200 miljoen voor de hele muzieksector, van artiesten, geluids- en lichttechnici, toeleveranciers, organisatoren en ga zo maar verder. Dit is een financieel drama voor heel wat mensen. We hopen dat de regeringen daar ook rekening mee houden. En zelf hopen we er volgend jaar weer te staan met een schitterende editie van Rock Zottegem", besluiten de broers.

De beslissing van de Nationale Veiligheidsraad heeft dezelfde gevolgen voor Dance D-Vision dat geprogrammeerd stond op 31 juli en 1 en 2 augustus.