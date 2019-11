Geen protest tegen kap maar feestelijke drink voor behoud Ravottersbos Frank Eeckhout

23 november 2019

15u45 0 Zottegem Het geplande protest tegen de kap van het Ravottersbos draaide zaterdagvoormiddag uit op een feestelijke drink op het intrekken van die kapvergunning.

Buurtbewoners en natuurlievende verenigingen hadden opgeroepen om zaterdagvoormiddag nog eens te protesteren tegen de geplande kap van 131 bomen in het Ravottersbos in Sint-Maria-Oudenhove. Minister Zuhal Demir vernietigde vrijdag echter de kapvergunning waardoor het protest on hold werd gezet. In de plaats werd in de weide naast het bos een bescheiden feestje gebouwd.