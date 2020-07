Geen prinsenverkiezing en huidige Prinses Carnaval is zwanger: Prins Christian mag opnieuw regeren in Zottegem Lieke D'hondt

09 juli 2020

14u22 0 Zottegem De prinsenverkiezing voor carnaval in Zottegem gaat dit jaar niet door. De carnavalsraad heeft die beslissing na veel wikken en wegen genomen. “We verwachten veel volk voor de verkiezing eind november en door de coronacrisis kunnen we niet garanderen dat dat veilig kan verlopen”, zegt voorzitster Martine Van Den Broucke.

Jens Tuytschaever zal zijn campagne om Prins Carnaval te worden een jaartje moeten uitstellen. De carnavalsraad laat niets aan het toeval over en annuleert de verkiezing van eind dit jaar. “De kandidaten zouden deze zomer geen campagne kunnen voeren, want alle evenementen zijn afgelast”, legt Van Den Broucke uit. “Op de verkiezing zelf verwachten we bovendien nu al veel volk voor Jens, die zich als enige al kandidaat had gesteld. We kunnen niet garanderen dat we iedereen veilig een plaats zouden kunnen geven, dus we kiezen ervoor om alles te annuleren.”

Prins 2019

Er zal in 2021 wel een Prins Carnaval zijn in Zottegem. “We hebben aan de huidige Prinses Elien gevraagd of ze haar termijn een jaar wou verlengen, maar omdat ze in verwachting is kan ze niet op het aanbod ingaan. Daarom zijn we bij Prins Christian uit 2019 gaan aankloppen en hij ziet het zitten om nog een jaar Prins te zijn.”

Over de festiviteiten rond carnaval zelf zijn nog geen beslissingen genomen. “We hopen dat er tegen dan wel iets kan doorgaan, maar alles zal afhangen van wat de Veiligheidsraad beslist. We zullen overleggen met de carnavalsgroepen, de feestcomités en het stadsbestuur voor we daarover een beslissing nemen”, geeft Van Den Broucke nog mee.