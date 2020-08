Geen kermis in Erwetegem, wel fotozoektocht in de plaats Frank Eeckhout

28 augustus 2020

Geen kermis in Erwetegem dit weekend maar om het kermisweekend niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, heeft het Ertegems Carnavalscomité nog snel een fotozoektocht in elkaar geknutseld.

Dit weekend is het normaal kermis in Erwetegem maar omwille van de coronamaatregelen gaan de rommelmarkt, jogging en wielerwedstrijd niet door. “Ook in deze moeilijke tijd moeten we er alles aan doen om tradities in ere te houden", zegt voorzitter Geert Van de Velde. “Een kermis rond de kerktoren brengt de mensen samen maar wegens de coronamaatregelen mag dat helaas niet. Daarom organiseren we een fotozoektocht waaraan iedere deelnemer op eigen tempo kan deelnemen. Er is vrije start tussen 14 en 18 uur in Praat Eet & Muziek Café Barry’s. De zoektocht baant zich een weg langs de verschillende Erwetegemse handelaars. Op die manier trachten we ook de zelfstandigen uit onze gemeente te betrekken bij dit gebeuren. De fotozoektocht is gratis maar er zijn wel leuke prijzen te winnen", zegt Van de Velde.