Geen festivals? Sotto’s palmt festivalweide hele zomer in met drive-inconcepten Frank Eeckhout

19 mei 2020

12u58 2 Zottegem Met een zevental drive-inconcepten wil Sotto’s het festivalterrein aan de Bevegemse Vijvers in Zottegem een hele zomer inpalmen. “We hebben draaiboeken klaarliggen voor onder meer drive-in cinema, disco, concert en quiz. Het terrein biedt plaats aan 300 wagens. Als de Nationale Veiligheidsraad het licht op groen zet, vliegen we erin", zegt zaakvoerder Pieter Lambert.

Geen Rock Zottegem deze zomer op de festivalweide in Zottegem en ook Dance D-Vision werd geannuleerd omwille van de coronacrisis. Dat wil echter niet zeggen dat de festivalweide deze zomer leeg blijft. Pieter Lambert van Sotto’s smeedt immers plannen om het terrein elk weekend in juli, augustus en september in te palmen met een ouderwetse drive-in. “We denken aan verschillende soorten amusement met een podium en grote schermen waarbij de bezoekers vanuit hun wagen kunnen meegenieten. Of dat per twee, per drie of per vier zal zijn, hangt uiteraard af van de evolutie van de coronacrisis. En uitstappen is sowieso uit den boze", zegt Pieter Lambert.

Zeven concepten

De zaakvoerder van Sotto’s en Photonics haalt daarvoor het concept van de ouderwetse drive-in vanonder het stop. “We hebben een al een zevental concepten bedacht waarvan een drive-in cinema uiteraard de meest gekende is. Daarvoor gaan we een app ontwikkelen waarmee bezoekers op voorhand popcorn of eventueel drankjes kunnen bestellen. Die app gaat trouwens ook van nut zijn bij de andere drive-ins. Daarnaast plannen we ook een drive-in concert met live optredens van op een groot podium. Verder zijn de ideeën voor een drive-in quiz, talkshow en cooking al aan het rijpen. Het is de bedoeling dat we die evenementen zowel op vrijdag als op zaterdag en zondag organiseren. Om de kosten enigszins te dekken, gaan we wel inkom vragen, maar dat is anders ook het geval als je naar de film of een optreden gaat", geeft Pieter nog mee.

Medewerking van stad

Het stadsbestuur van Zottegem verleent graag haar medewerking aan dit initiatief. “We voelen dat mensen een perspectief nodig hebben om naar uit te kijken, want de coronacrisis weegt bij velen zwaar door. Daarom hebben we het voorstel van Pieter onderzocht op de haalbaarheid. Veel zal afhangen van de volgende beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad en overleg met onze eigen veiligheidscel. Maar als het draaiboek klaarligt, dan kan het bij een positief advies snel uitgerold worden. En misschien kan onze plaatselijke horeca wel een graantje meepikken door drank en eten te voorzien", vult schepen van Citymarketing Brecht Cassiman (N-VA) aan.