Geen extra rijverbod voor bestuurder crasht met auto na Rock Zottegem LDO

12 juni 2020

13u31 2 Zottegem Een bezoek aan Rock Zottegem is voor een 32-jarige bestuurder met een ongeval geëindigd. De man stapte na enkele pinten met 1,82 promille in zijn bloed achter het stuur.

Bij het links afslaan veroorzaakte hij vervolgens een ongeval met veel materiële schade. Zijn firmawagen was daardoor klaar voor de schroothoop, een kost die hij zelf heeft moeten vergoeden aan zijn werkgever. De man moest zich vrijdag voor het ongeval ook verantwoorden in de politierechtbank. De rechter legt hem een boete van 1.600 euro op, waarvan de helft met uitstel. Een extra rijverbod komt er niet, omdat de man zijn rijbewijs al vijftien dagen heeft ingeleverd en hij voor zijn werk absoluut over een rijbewijs moet beschikken.