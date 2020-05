Geen besmettingen in WZC De Vlamme: vanaf maandag beperkt bezoek mogelijk Frank Eeckhout

17 mei 2020

11u50 0

Zottegem In woonzorgcentrum De Vlamme in Erwetegem testten alle bewoners en personeelsleden negatief op COVID-19. "Vanaf maandag is beperkt bezoek dan ook toegelaten", kondigt directeur Dieter Opdecam aan.

Dat WZC De Vlamme het coronavirus buiten de muren van het rusthuis wist te houden, is volgens directeur Dieter Opdecam te danken aan de strikte opvolging van de maatregelen door alle medewerkers. “We zijn verheugd te kunnen aankondigen dat we er klaar voor zijn om op maandag 18 mei op te starten met beperkt bezoek onder strikte voorwaarden. Onze babbelbox werd geplaatst. Dat maakt het mogelijk om op een veilige manier onze bewoners te bezoeken. De voorbije weken vonden tal van mooie initiatieven plaats in ons WZC. Als kers op de taart zongen we COVID -19 van ons af om iedereen in de zorg, al onze bewoners en hun familie een hart onder de riem te steken”, zegt de directeur.