Gangsters bedreigen oma en kleinkinderen bij homejacking en crashen met gestolen auto

26 november 2019

23u09 716 Zottegem Na de brutale homejacking waarbij een grootmoeder en haar twee kleinkinderen van 4 en 6 met een vuurwapen bedreigd werden in de Potaardestraat in Erwetegem (Zottegem) dinsdagavond werden intussen - volgens niet bevestigde bronnen - twee daders opgepakt. Een derde man nam vanochtend meer dan vermoedelijk de trein in Haaltert.

De gangsters drongen gisterenavond de bijzonder afgelegen woning langs de Potaardestraat in Erwetegem (Zottegem) binnen langs de keuken aan de achterkant van het huis. De bewoners - die amper een maand geleden verhuisden naar de rustige oude boerderij - waren niet thuis. Wel aanwezig: de grootmoeder. Zij paste er op haar twee kleinkinderen van 4 en 6 jaar die boven lagen te slapen.

Kinderen bedreigd

Zonder enig mededogen bedreigden de criminelen de vrouw. De kinderen werden uit hun bed gehaald en naar beneden gebracht. Onder bedreiging dat ze de kinderen iets zouden aandoen, toonde de vrouw waar de kostbare zaken te vinden waren.

Naast kostbaarheden, waaronder geld en juwelen, eisten de gangsters ook de bankkaart van de vrouw. Vervolgens nam een gangster de vrouw mee naar een bankautomaat in Sint-Maria-Oudenhove om geld af te halen. Intussen bewaakte de andere dader de kinderen in hun huis. De man bracht de vrouw nadien terug naar huis en pikte zijn kompaan op. Ze gingen ervandoor met de Mercedes van de moeder van de kinderen.

De grootmoeder vluchtte nadien naar de buren. Daar werden meteen de hulpdiensten gealarmeerd. Intussen verliep de vlucht van de gangsters vrij vlekkeloos. Er was in elk geval geen sprake van een achtervolging door een of meerdere politieploegen.

Crash

Desondanks crashten de gangsters ruim vijftien kilometer verderop, ter hoogte van Terlicht in Haaltert. Ze reden met de Mercedes tegen twee geparkeerde wagens (zie kaart onderaan). Een gangster raakte daarbij gewond. Amin Jijali, een buur die net wou vertrekken, kwam na de klap meteen poolshoogte nemen. Hij kon de gangsters filmen.

“Ze hadden minstens één vuurwapen, waren totaal in paniek en riepen dat ze iedereen gingen neerschieten”, vertelt de man. Een meisje dat toevallig in de buurt was, werd fysiek aangevallen door een van de daders. Zij raakte licht gewond en werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.

De gangsters riepen dat ze iedereen gingen neerschieten Amin Jijali, bewoner van Terlicht, Haaltert

Intussen werd in de Potaardestraat slachtofferhulp ingeschakeld om de grootmoeder en haar kleinkinderen psychologisch bij te staan. Medewerkers van het gerechtelijke laboratorium kwamen eveneens ter plaatse om een sporenonderzoek uit te voeren.

De drie gangsters gingen op de loop, waarop een grootschalige klopjacht met verschillende politieploegen en een politiehelikopter volgde. Volgens buurtbewoners werd in het baantje aan Duym IJzerwaren, tussen de steenweg Terlicht en de Boekenstraat, al een dader opgepakt. “Plots was er veel geroep en waren de honden aan het blaffen. Ik hoorde een politieagent ‘op de grond’ roepen”, vertelt een buurvrouw.

Trein

De vrouw die bij de overval betrokken was, zou op haar beurt opgepakt zijn in Berenhoek in Heldergem. De derde voortvluchtige dader zou vanochtend om 6.41 uur in Haaltert de trein naar Brussel genomen hebben. Op de Facebookpagina ‘Pendelend Haaltert’ verscheen een bericht dat “Vooraan op de trein een man was opgestapt die vol gras en modder hing, door enkele wagons liep en zich verdacht gedroeg.” Mogelijk stapte die persoon af in Denderleeuw.

Mensen die iets verdacht opmerken worden verzocht zonder twijfelen meteen het noodnummer ‘101’ te bellen.