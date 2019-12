Fuifzaal wordt nu ook sportzaal: sportvloer maakt dubbel gebruik van zaal mogelijk Frank Eeckhout

06 december 2019

11u57 2 Zottegem Het Zottegemse stadsbestuur realiseert nog voor het einde van het jaar 450 m² bijkomende binnensportruimte. Die ruimte wordt gecreëerd in de stedelijke fuifzaal. “Voor een bedrag van nog geen 50.000 euro, leggen we een sportvloer van topkwaliteit over de bestaande betonvloer van de fuifzaal. Op die manier kunnen we de lage bezettingsgraad van de fuifzaal optimaliseren, zodat we de beschikbare ruimte veel efficiënter kunnen inzetten", kondigt schepen van Sport Brecht Cassiman (N-VA) aan.

De fuifzaal van de Bevegemse Vijvers zal binnenkort dubbel gebruikt worden, zowel voor fuiven als voor binnensport. “Dit jaar vonden er slechts vijftien fuiven plaats in de fuifzaal. Het is dan ook bijzonder jammer dat een zaal van die omvang, het grootste deel van het jaar niet wordt gebruikt. Anderzijds kampt de stad al enkele jaren met een tekort aan binnensportruimte. De optelsom van beide situaties, bracht de sportdienst op het idee om de fuifzaal ook functioneel te maken voor sport", zegt schepen Brecht Cassiman.

Afdekmatten

De nieuwe sportvloer wordt nog voor het einde van het jaar afgewerkt, en is er een van het vlakverende type, gemengd met elastische eigenschappen. “Dit maakt de vloer uitermate geschikt voor sporten die geen belijning nodig hebben: dans, gevechtssporten, gymnastiek, rope-skipping, G-sport,” duidt Herwig De Vooght, voorzitter van de sportadviesraad. “Hoewel dit vloertype in theorie zeer schadebestendig is, ben ik blij dat het AGB ons advies gevolgd is om te voorzien in een bijkomend afdeksysteem met speciale matten. De ervaringen in Sint-Lievens-Houtem met deze afdekmatten zijn zeer positief, iets wat toch vertrouwen geeft op vlak van duurzaamheid, in een niet-alledaagse combinatie van fuiven en sporten.”

Ongeruste reacties

Op een eerste overlegronde met de Zottegemse jeugdraad, kreeg schepen Cassiman enkele ongeruste reacties. Schepen van Jeugd Lieselotte De Roover (CD&V) sust: “Onze Zottegemse jeugd hoeft niet te vrezen: we waken er over dat er meer dan voldoende ruimte blijft op de fuifkalender om een stevig feestje te bouwen. Het is onze bedoeling het gebouw optimaal te laten renderen, en dat zal nu mogelijk worden.”

Het stadsbestuur plant op korte termijn een structureel overleg tussen jeugddienst, sportdienst en de betrokken adviesraden, om tegen de start van het nieuwe schooljaar de fuif- en sportkalender maximaal op elkaar af te stemmen. “Intussen kan de zaal vanaf 1 januari op weekdagen al occasioneel geboekt worden als sportzaal, en ook de sportkampen hebben er dankzij deze creatieve investering een extra sportlocatie bij,” besluit Cassiman.