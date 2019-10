Fuifganger zwaait met mes, drugsdealer opgepakt Weekend vol vandalisme en andere baldadigheden in Egmontstad Frank Eeckhout

20 oktober 2019

14u15 0 Zottegem E en jonge fuifganger die met een mes zwaait in de fuifzaal, een andere fuifganger die opgepakt wordt voor het dealen van drugs en twee nachten met vandalisme aan wagens, bushokjes en een werftoilet. Zottegem leek dit weekend wel het Chicago van de Vlaamse Ardennen. Het was zelfs zo erg dat burgemeester Jenne De Potter (CD&V) extra politiepatrouilles optrommelde om de boel in de gaten te houden.

Enkele bewoners van de Arthur Scheirisstraat in het centrum van Zottegem zijn deze week een petitie gestart. Zij zijn het aanhoudend vandalisme beu. “Elk weekend gebeurt hier wel iets en de politie doet niets. Via een petitie hopen wij de burgemeester te overtuigen om hier een camera te hangen", zei Tommy Maes begin deze week. De man heeft ondertussen een afspraak gekregen met burgemeester Jenne De Potter. Donderdag mag hij de problemen gaan aankaarten en de petitie overhandigen. De bezorgde bewoners vragen twee dingen aan het stadsbestuur: meer politie en een extra camera.

Dat de bewoners uit het centrum niet overdrijven, werd dit weekend nog maar eens duidelijk ook nu was het weer prijs. In de nacht van vrijdag op zaterdag trok een groepje vandalen een spoor van vernieling door het centrum. Autospiegels werden afgerukt, wagen werden bekrast en op het Stationsplein sneuvelde een bushokje. Burgemeester Jenne De Potter werd op de hoogte gebracht van het vandalisme en vorderde prompt meer politie op. “Zaterdagnacht werden vier patrouilles in uniform en één patrouille in burger ingezet", laat de burgemeester weten. In de straten bleef het vrij rustig, op een incident met een werftoilet na. In fuifzaal Bevegemse Vijvers was het zaterdagnacht wel alle hens aan dek. Een groepje jongeren had via Facebook aangekondigd met messen af te zakken naar de fuifzaal. En dat bleek geen stoere praat te zijn want ‘s nachts merkte de security effectief een fuifganger op die met een mes aan het zwaaien was. Meteen werd de politie opgetrommeld. Tijdens de interventie konden de agenten ook nog eens een drugsdealer betrappen.

Burgemeester Jenne De Potter betreurt dat een kleine minderheid het plezier van heel wat jongeren komt verstoren in Zottegem. “Dergelijke zaken kunnen uiteraard niet door de beugel en moeten streng aangepakt worden. Dat is ook de reden waarom ik al extra politiepatrouilles gevraagd had. Ik doe ook een oproep naar vrienden van de daders. Misschien hebben zij wel wroeging om wat er gebeurd is en vinden zij dat ook niet kunnen. Wel, een telefoontje naar de politie kan ons helpen om de daders op te speuren en te bestraffen. Jongeren moeten zich ongegeneerd kunnen amuseren in onze stad. Dat laten we niet vergallen daar wat enkelingen", reageert De Potter.