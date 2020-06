Fuifganger krijgt 15 dagen rijverbod voor rijden onder invloed van alcohol LDO

29 juni 2020

10u41 0 Zottegem Een 46-jarige Zottegemnaar die voor de tweede keer is betrapt op rijden onder invloed van alcohol, moet zijn rijbewijs vijftien dagen inleveren. Hij moet ook een boete van 1.600 euro betalen.

“Ik kwam van een fuif, waar ik me had laten verleiden tot het drinken van drie zware bieren”, vertelde de man in de politierechtbank. “Bovendien had ik die dag amper iets gegeten en veel gesport. Ik weet dat ik een grote fout heb begaan en het zal me niet weer overkomen. Ik heb mijn les geleerd.”

Een boodschap die op weinig waardering van de politierechter kon rekenen, die vindt dat één veroordeling al voldoende zou moeten zijn om nooit meer achter het stuur te kruipen als je gedronken hebt.