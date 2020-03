Friturist tekent wachtvakken voor klanten: “Om mensen te verzekeren, dat ze in alle veiligheid kunnen aanschuiven” “Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Ik denk dat dit ook de boodschap moet zijn voor iedereen” Ronny De Coster

14 maart 2020

13u47 18 Zottegem De uitbater van ’t Friethuis in Zottegem zet letterlijk en heel duidelijk de lijnen uit om de veiligheid van zijn klanten en personeel te verzekeren: hij heeft op de grond zogenaamde wachtvakken getekend. “Zo mogen klanten er gerust op zijn, dat ze veilig op hun bestelling wachten. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Wij, als frituristen ook”, motiveert Stefan De Coster.

“Gelukkig had ik nog wat rollen kleefband liggen, want in een doe-het-zelfzaak kan ik er vandaag niet meer om”, grapt de uitbater van de frituur nabij de spoorwegbrug aan de Grotenberge- en Deinsbekestraat.

“Maar ’t is niet om te lachen. Mij hoor je geen kritiek geven op de uitgevaardigde maatregelen, ook al komen ze voor onze sector zeer hard aan. Maar we proberen toch ons werkt te doen en klanten te helpen. En het is ook onze verantwoordelijkheid om dat te doen op een verantwoorde en veilige manier. Zoals iedereen al weet, is afhaal toegelaten. En dus organiseer ik dat, maar wel op een veilige manier”, zegt Stefan.

De verbruikszaal van de frituur is leeggehaald. Waar tot gisteren nog tafels en stoelen stonden, tekent de uitbater grote, zogenaamde “wachtvakken” af . “Eén vak per klant en met anderhalve meter afstand ertussen”, toont hij.

Online bestellen en met kaart betalen

“Staan binnen de frituur alle vakken vol, dan wachten de andere klanten in de buitenlucht. We nemen ook maatregelen om het personeel te beschermen. We hebben een plexiglas geplaast en de doorgang naar de keuken is afgesloten. We vragen klanten ook om zo weinig mogelijk cash te betalen. En wie online bestelt, kan zijn frietjes al binnen het half uur ophalen en hoeft nog minder lang aan te schuiven, want daarvoor voorzien we een afzonderlijke afhaalbalie”, besluit de frituuruitbater.

Meer info: www.tfriethuis.be