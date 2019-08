FOTOREEKS. Dance D-Vision uit de startblokken met gesmaakt buurtfeest Frank Eeckhout

03 augustus 2019

10u56 0 Zottegem Dance D-Vision is vrijdag uit de startblokken geschoten met een geslaagd buurtfeest. Zo’n 3.000 inwoners van Zottegem wisten een gratis ticket te bemachtigen voor deze extra festivaldag.

Je moest was geduld oefenen om op de festivalweide te geraken vrijdag. Sommige festivalgangers stonden anderhalf uur aan te schuiven. Dat zorgde voor wat boe-geroep maar eens op het terrein gingen de remmen bij de meeste festivalgangers wel los. Hier en daar zag je een ouder koppel dat nieuwsgierig de weide verkende en grote ogen trok bij de uitgelatenheid van dat jonge geweld. Klokslag 1 uur gingen de lichten aan en de muziek uit waarna de meeste festivalgangers de camping opzochten of huiswaarts keerden. Wie nog niet voldaan was, trok het centrum van Zottegem in op zoek naar een café dat nog open was.