Fluvius start werken op Heldenlaan: “Twee maanden hinder in centrum van Zottegem, maar handelaars blijven altijd bereikbaar” Frank Eeckhout

20 januari 2020

16u12 0 Zottegem Om het elektriciteitsnet te verbeteren in het centrum van Zottegem voert Fluvius binnenkort werken uit op de Heldenlaan. “Die duren minstens 40 werkdagen en zullen hinder veroorzaken in ons centrum", zegt schepen van openbare werken Evert De Smet (N-VA).

Het worden drukke tijden op de Heldenlaan in Zottegem. Vrijdag 24 januari wordt de kerstverlichting in het centrum verwijderd, op 3 en 4 februari worden de platanen op de Heldenlaan gesnoeid en gaat Fluvius van start met werken die minstens twee maanden duren. Ondertussen gaan de bouwwerken aan de ondergrondse parking ook gewoon verder.

“De werken worden in verschillende fases uitgevoerd", steekt schepen Evert De Smet van wal. “In een eerste fase wordt het kruispunt met de Neerhofstraat en de Laurens De Metsstraat ter hoogte van de Heldenlaan afgesloten voor het verkeer. In een tweede fase wordt de rijbaan aan de onpare kant van de huisnummers afgesloten vanaf de Markt. Daarna komt de rijbaan aan de pare kant van de huisnummers vanaf de Laurens Demetsstraat richting rotonde aan de beurt. Als laatste wordt de rijbaan tussen de Arthur Scheirisstraat en de Neerhofstraat aangepakt. De werken zullen gepaard gaan met de nodige hinder, maar samen met de aannemer doen we er alles aan om die tot een minimum te beperken", belooft schepen De Smet.

Om de bezoekers van ons centrum te informeren dat de handelaars bereikbaar zijn, hangen we spandoeken op de invalswegen Schepen van middenstand Evelien De Both (N-VA)

De bewoners van de Heldenlaan krijgen begin deze week een brief met de fasering van de werken. “Op 29 november hebben wij reeds een infovergadering georganiseerd voor de handelaars van de Heldenlaan. Daarbij werd het verloop van de werken al toegelicht en konden vragen gesteld worden. Het is uiteraard de bedoeling dat de handelaars tijdens de volledige duur van de werken bereikbaar blijven. Om de bezoekers van ons centrum te informeren dat de handelaars bereikbaar zijn, hangen we spandoeken op de invalswegen”, vult schepen van middenstand Evelien De Both (N-VA) aan.

Stadskernrenovatie

Deze werken hebben niets te maken met de tweede fase van de stadskernrenovatie in Zottegem. “Die werken zijn gepland in 2023. We hebben daarvoor 1,8 miljoen euro voorzien in de meerjarenbegroting. Voor die werken hebben we al een eerste plan gezien, maar dat moet hier en daar nog bijgestuurd worden", geeft schepen Evert De Smet nog mee.