Filosofische workshop over dood, afscheid en troost Frank Eeckhout

14 november 2019

08u57 0 Zottegem In Huis van de Mens in de Hoogstraat in Zottegem geeft Eva Rousselle op woensdagavond 20 november een filosofische workshop over dood, afscheid en troost.

Hoe kunnen we ons verhouden tot verlieservaringen, in het bijzonder de dood? Montaigne zei dat wie leert te sterven, ook leert te leven. Volgens hem kwam het er dan ook op aan met de dood vertrouwd te geraken. Ook filosofen als Nussbaum en Kierkegaard nodigen ons uit om de angst, tragiek en kwetsbaarheid van onze menselijkheid te omarmen. Epicurus stelt dan weer dat waar wij zijn, de dood niet is, en waar de dood is, wij niet zijn. En volgens Seneca is het probleem niet dat we te weinig tijd hebben, maar dat we teveel tijd verspillen. “Tijdens deze workshop laten we ons door verschillende filosoferen inspireren om beter te sterven. We doen ook enkele reflectie-oefeningen", laat Eva weten. Meer info en inschrijven www.vormingplus-vlad.be/filosofische-workshop-over-dood-afscheid-en-troost.