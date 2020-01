Filmvoorstelling over het landbouwersleven: Hoeveel hebben we verdiend vandaag? Frank Eeckhout

30 januari 2020

14u20 2 Zottegem Landelijke Gilde Gewest Zottegem toont op vrijdag 6 maart om 20 uur de film ‘Hoeveel hebben we verdiend vandaag?’ in het Ontmoetingscentrum in Velzeke.

Iedereen kan zich die vraag stellen, maar voor boeren is die vraag heel relevant. Hun inkomen hangt aan een zijden draadje en is afhankelijk van heel wat factoren. De film schetst het leven van zes Vlaamse boerengezinnen zoals het werkelijk is. Met alle geneugtes van de stiel, maar ook met alle administratieve rompslomp, de onzekerheid en de financiële druk. De toegang bedraagt 5 euro. Inschrijven kan uiterlijk tot 3 maart via jan.cosijn@telenet.be of blijde.vercaemer@landelijkegilden.be.