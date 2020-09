Fietsersbond wil ook in Zottegem borden die fietsers laten doorrijden aan verkeerslichten Ronny De Coster

08 september 2020

20u23 0 Zottegem De Fietsersbond Zottegem wil dat fietsers aan de verkeerslichten lang de Provinciebaan en Europaweg niet langer moeten stoppen wanneer ze naar rechts afslaan. De vereniging vraagt dat daarvoor de gepaste verkeersborden worden geplaatst.

Verkeersborden ‘‘rechtsaf/rechtdoor vrij voor fietsers’ (B22/B23) die fietsers laten doorrijden aan verkeerslichten, bestaan al sinds 2011. Pas sinds kort mogen ze ook gebruikt worden op gewestwegen. En daar wil de Fietsersbond Zottegem kennelijk geen gras laten over groeien. “Wij pleiten voor het maximaal inzetten van deze borden, want hierdoor wordt fietsen aantrekkelijk en staan fietsers niet zinloos voor het rode licht”, zegt de vereniging.

Heraanleg Provinciebaan

In Zottegem zijn er enkele verkeerspunten met verkeerslichten en die liggen allemaal op de Provinciebaan (N46) en de Europaweg (N42). Voor de kruispunten op de Europaweg zijn de verkeerslichten links van het fietspad geplaatst, waardoor fietsers al veilig en zonder extra verkeersbord veilig naar rechts afslaan. Maar op de kruispunten op de Provinciebaan/Elenestraat en de Provinciebaan/Lieve-Heersstraat is de situatie anders. Omdat het Agentschap Wegen en Verkeer voorziet om de Provinciebaan te vernieuwen, pleit de Fietsersbond Zottegem ervoor om daar de bewuste verkeersborden te voorzien. “Omdat het initiatief moet komen van de gemeente, gaan we met deze suggestie naar de verkeersraad”, besluit de Fietsersbond Zottegem.