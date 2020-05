Fietsersbond polst naar bevindingen van de zwakke weggebruiker Frank Eeckhout

04 mei 2020

10u52 0 Zottegem Fietsersbond Zottegem lanceert een bevraging waarmee het naar de bevindingen van de zwakke weggebruiker wil polsen. “Zelf hebben we ook al een lijst opgesteld met verbeterpunten die we graag doorgeven aan het stadsbestuur", zeggen Rudy Muls en Niels Kolb.

Het Zottegemse stadsbestuur kondigde in haar beleidsverklaring aan dat ze meer mensen op de fiets wil krijgen. “Als Fietsersbond willen we dat het stadsbestuur spontaan de actieve weggebruikers de nodige ruimte zou geven. Om de stad een handje te helpen vragen we de Zottegemnaren onze enquête in te vullen", zegt Rudy Muls. De Fietserbond is benieuwd naar het antwoord op volgende vragen: Waar vond u het de afgelopen weken leuk, aangenaam en interessant om te wandelen en te fietsen? Waar zou de huidige toestand met minder auto’s moeten behouden blijven? Wat vindt u de moeite waard om in stand te houden na de coronamaatregelen? Waar kunnen we voorrang omdraaien zodat er meer fietsers kunnen genieten van een veilige en comfortabele tocht door onze stad? “Je antwoord mag je sturen naar zottegem@fietsersbond.be of invullen via Facebook. Zelf hebben we al een lijst opgesteld met verbeterpunten die we graag doorgeven aan het stadsbestuur", zegt Muls.

De Fietsersbond betreurt de het stadsbestuur besliste door de coronacrisis het fietsexamen voor de leerlingen van het zesde jaar lagere school niet te laten doorgaan. “Daarom doen we een warme oproep aan alle ouders van schoolgaande kinderen. Door het verminderde autoverkeer is het nu het ideale moment om de weg van en naar de school op de fiets te verkennen, zodat bijvoorbeeld de leerlingen uit het zesde jaar vanaf september naar de middelbare scholen kunnen fietsen", vult Niels Kolb aan.