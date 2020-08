Fietsersbond hekelt opfrissing van fietsstrook: “Te smal én geschilderd in de verkeerde kleur!” Ronny De Coster

16 augustus 2020

12u35 0 Zottegem De opfrissing van enkele fietssuggestiestroken in Zottegem heeft de Fietsersbond in de gordijnen gejaagd. “Ze zijn te smal en dus onveilig, maar vooral: de stad schilderde ze in de verkeerde kleur”, alarmeert de fietsersorganisatie. Mobliteitsschepen Evert De Smet (N-VA) is van de kritiek niet onder de indruk.

Voor het accenturen van de fietssuggestiestroken gebruikte de stad rode verf. “Fout!” zegt de Fietsersbond. “Het fietsvademecum, de voorschriften hoe fietsinfrastructuur moet worden aangelegd, schrijft al sinds 2017 voor om fietssuggestiestroken aan te leggen in een duidelijke kleur, namelijk oker. Fietssuggestiestroken met een grijze of rode ondergrond veroorzaken verwarring. De rode kleur kan alleen gebruikt worden om voorrangsfietspaden te accentueren bij kruispunten zoals dat al gebeurt op gewestwegen. Ook de Zottegemse gemeenteraad stond onlangs unaniem achter deze methode om kruisingen aan te duiden. Dat staat natuurlijk haaks op het opnieuw foutief inkleuren van fietssuggestiestroken”, merkt de Fietsersbond op. De organisatie zegt dat de fietssuggestiestroken ook te smal zijn. “Sommige zijn minder dan 1 meter breed, terwijl het Vademecum hier een minimumbreedte van 1,75 meter voorschrijft”, klinkt het.

Wachten tot rood afgesleten is

Mobiliteitsschepen Evert De Smet (N-VA) lijkt niet zwaar onder de indruk van de kritiek. “Deze discussie gaat over een stukje fietspad aan de Noordstraat, dat al vele jaren rood is gekleurd om beter op te vallen. De verf was vervaagd, dus hebben onze werklui die strook herschilderd. Strikt gezien is dit zelfs geen fietssuggestiestrook, want het is niet de bedoeling dat er ook auto’s op rijden. Daarom staatn er tussen het fietspad en de rijweg voor auto’s ook paaltjes. Die moeten beletten dat auto’s hun bocht te kort nemen. We kunnen die palen ook niet verder op de rijbaan zetten, want dan wordt de straat te smal. Als je de puntjes op de i wil zetten, dan is het dus helemaal niet zo dat dit pad okerkleurig moet zijn, omdat die geen fietssuggestiestrook is. Al heb ik er geen probleem mee om voor de eenvormigheid bij de volgende opfrisbeurt okerkleurige verf te gebruiken. Maar dat zal pas gebeuren als de rode laag weer afgesleten is”, besluit de schepen.