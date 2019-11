Fietsersbond bezorgd om veiligheid van fietsers bij proefopstelling in Godveerdegem Frank Eeckhout

09u13 0 Zottegem De Zottegemse afdeling van de Fietsersbond reageert bezorgd op het nieuws dat het stadsbestuur van Zottegem de intentie heeft om de tijdelijke verkeerssituatie in Godveerdegem te behouden. “Deze verkeerssituatie is daar erg onveilig voor fietsers", trekt de Fietsersbond aan de alarmbel.

In maart vorig jaar begon het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), op vraag van de stad Zottegem, met infrastructuurwerken op het kruispunt van de Langestraat met de Tweekerkenstraat en de Doolstraat. Naast verhoogde fietspaden kwam er een fietsoversteekplaats. Dit moest het fietsverkeer veiliger maken. “Bijna gelijktijdig werd er begonnen aan de spoorwegtunnel aan de Erwetegemstraat. De daarbijhorende omleiding had direct invloed en een omgekeerd effect op het net afgeronde fietspadproject", stelt de Fietsersbond vast.

Toch is Fietsersbond Zottegem blij dat zowel de stad als AWV de bereidheid tonen om de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers te garanderen. “Wij reiken dan ook de hand om samen met deze spelers in dialoog te gaan. De Fietsersbond zal vanuit de verkeersraad actief meewerken en pleiten voor degelijke fietsinfrastructuur zoals afgescheiden fietspaden, veilige oversteekplaatsen en een goede zichtbaarheid van dit verkeersknooppunt, tijdens de proefopstelling, maar ook daarna bij een eventuele definitieve herinrichting. Om de proefopstelling echt veilig te houden, moeten de fietsers afgeschermd worden van het autoverkeer. Op termijn moeten ook de Langestraat en de Tweekerkenstraat fietsveilig worden ingericht.”

Auto’s die uit de Tweekerkenstraat komen en linksaf draaien, hebben nu een aparte invoegstrook om naar het centrum te rijden. “Deze auto’s moeten normaal stoppen en voorrang verlenen voor fietsers die richting N42 rijden, maar doen dat niet. Ook het autoverkeer richting N42 kan opdraaien zonder te moeten kijken naar aankomende auto’s. Toch ligt daar een fietspad en de fietsers hebben daar voorrang. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft na melding van fietsers een waarschuwingsbord geplaatst dat automobilisten duidt op de voorrang voor fietsers. Helaas blijft de situatie zo dat gemotoriseerd verkeer zonder stoppen of kijken de Langestraat kan oprijden. De signalisatie wordt niet gerespecteerd. De Jasmijnstraat is in de proefopstelling een eenrichtingsstraat waar men op het einde kan voorsorteren zodat er links of rechts kan worden afgeslagen. Ook hier ontbreken beschermende maatregelen voor fietsers. Vaak worden omleidingen en proefopstellingen ingericht in het kader van de doorstroming van het autoverkeer. Wij dringen aan op doordachte, veilig en van het autoverkeer afgescheiden fietspaden", besluit Fietsersbond Zottegem.