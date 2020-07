Festivalorganisatoren van Dance D-Vision niet opgezet met Dance D-Cision: “Zelfde datum, naam, plaats en dj’s” Frank Eeckhout

17 juli 2020

15u54 20 Zottegem De organisatoren van Dance D-Vision, dit jaar verboden door corona, zijn niet te spreken over de organisatie van het kleinschalige Dance D-Cision op de festivalweide aan de Bevegemse Vijvers in Zottegem. “Die ondernemer pikt onze datum in en kopieert onze dj’s. Hij gebruikt onze goede naam om winst te maken in deze barre tijden", zegt de organisatie.

Dance D-Vision wilde op 31 juli en 1 en 2 augustus nog grootser uitpakken dan normaal. Dit jaar zou het festival, dat zo'n 25.000 muziekliefhebbers lokt, immers zijn tiende verjaardag vieren. Maar toen kwam corona en nog voor de Nationale Veiligheidsraad maatregelen oplegde, besliste de organisatie om de tiende editie te verschuiven naar de zomer van 2021. “De veiligheid en gezondheid van onze festivalgangers primeert", motiveerde de organisatie. Maar nu kleinschalige events voorlopig weer toegelaten worden, zijn er kapers op de kust. En dat zint de mensen achter Dance D-Vision niet.

Onverstandig

Dance D-Vision is verplaatst naar 30 en 31 juli en 1 augustus 2021, maar de festivalorganisatoren krijgen veel vragen over het dance-event Dance D-Cision op het festivalterrein in het weekend waarin Dance D-Vision had moeten doorgaan. “Normaal zouden we iedere ondernemer enorm veel succes wensen in deze barre periode. Wij wensen absoluut afstand te nemen van een evenement met een gelijkaardige naam. De opzet van een gelijkaardig evenement treft ons diep, wetende dat ook wij jammer genoeg familieleden aan COVID-19 verloren hebben. Wij waren en zijn nog steeds van mening dat het uitstellen van ons 10-jarig jubileum de beste keuze was, voor de gezondheid onze bezoekers, medewerkers en vrijwilligers. Bovendien vinden wij het nog steeds onverstandig om in massa samen te komen", luidt het.

Deze organisator wil dankzij onze naambekendheid als festival pure winst maken tijdens deze barre tijden Dance D-Vision

“Omdat zoveel toevalligheden samen niet kunnen bestaan, concluderen wij maar één ding: deze organisator wil dankzij onze naambekendheid als festival pure winst maken tijdens deze barre tijden. Daarenboven ervaren wij dit eerder als het moedwillig besmeuren van onze naam met mogelijke imagoschade als gevolg. Wij dringen er bij de organisator op aan de naam van het evenement te wijzigen zodat de verwarring met ons event kan ophouden.”

In eigen bubbel

Pieter Lambert, één van de organisatoren van Dance D-Cision betreurt dat de organisatie van Dance D-Vision haar ongenoegen uit op Facebook. “Wij zijn bereid met hen in gesprek te gaan. Door de annulatie van Dance D-Vision was het terrein aan de Bevegemse Vijvers dat weekend vrij. Omdat wij met een groepje vrienden - allen actief in de eventsector - toch nog graag iets wilden organiseren voor de Zottegemnaars, hebben wij een aanvraag ingediend.”

De naam is louter ludiek bedoeld zonder kwaadwillige intenties Pieter Lambert van Dance D-Cision

“Het heeft een tijdje geduurd voor de lokale overheid en het CERM toestemming hebben gegeven. De mensen mogen dansen in hun eigen bubbel. Zo is ook onze naam ontstaan: Dance D-Cision. De schrijfwijze is een knipoog naar het andere festival en is louter ludiek bedoeld, zonder kwaadwillige intenties. Het concept van ons festival is helemaal anders. Er zullen maximum 400 festivalgangers zijn - mogelijk worden dat er nog 800, afhankelijk van de beslissing van de overheid - die in hun eigen bubbel zitten. Er is slechts één podium en het festival stopt om één uur ’s nachts al. Bovendien werken we zoveel mogelijk samen met lokale bedrijven, om ook hen een hart onder de riem te steken", reageert Pieter Lambert.

Dansen niet toegelaten

Het stadsbestuur gaat nauwlettend toezien of de voorschriften gevolgd worden. Burgemeester Jenne De Potter (CD&V) beklemtoont dat het een zittend evenement is met bediening aan tafel. “Het is niet de bedoeling dat er gedanst wordt. Als de voorschriften met de voeten getreden worden, kunnen we het festival meteen stilleggen en de vergunning voor de volgende dagen intrekken", waarschuwt hij.