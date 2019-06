Familiehulp Goed Wonen opent nieuw atelier in Zottegem Goed Wonen viert ook 10-jarig jubileum in Zuid-Oost-Vlaanderen Frank Eeckhout

04 juni 2019

12u51 3 Zottegem Familiehulp Goed Wonen beschikt over een nieuw atelier aan de Industrielaan 16 in Zottegem. De officiële opening van het nieuwe atelier vindt plaats op donderdag 6 juni. Goed Wonen viert die dag ook haar tienjarige aanwezigheid in Zuid-Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Ardennen", zegt manager Els Mertens.

Goed Wonen is een onderneming van de lokale diensteneconomie die 65-plussers, mensen met een zorgbehoefte en financieel kwetsbare mensen ondersteunt bij het aanpassen van hun woning. “Zo kunnen zij energie besparen en langer in hun vertrouwde huis blijven wonen. Wij zetten duurzaam en kwaliteitsvol wonen centraal. Onze activiteiten omvatten energiescans, isolatiewerken en andere duurzame maatregelen (waterscans, consumptie- en sorteerscans en het verbeteren van luchtkwaliteit in woningen). Daarnaast voeren we woningaanpassingen en herstellingswerken uit en geven we advies rond woonkwaliteit", legt Els Mertens uit.

In de regio Zuid-Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Ardennen beschikte Goed Wonen over ateliers in Schorisse en Mere. “Beide locaties verdwijnen en onze mensen verhuizen naar een nieuw atelier in Zottegem. We koppelen de officiële opening ook aan een jubileum want onze is 10 jaar aanwezig in de streek. . In 2009 sloten we onze eerste samenwerkingsakkoorden met 9 gemeenten uit het arrondissement Oudenaarde. We voerden toen voornamelijk energiescans, kleine energiebesparende maatregelen en dakisolaties uit. In datzelfde jaar werd in Schorisse het atelier Dender-Zuid opgericht. Vandaag zetten we een nieuwe stap in ons verhaal: op een andere locatie en met een ruim aanbod voor onze cliënten", besluit Mertens.