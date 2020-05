Familiehulp Goed Wonen maakt mobiele wastafels voor lokale scholen Frank Eeckhout

08 mei 2020

14u45 0 Zottegem Goed Wonen, een onderneming van de lokale diensteneconomie, maakt mobiele wastafels voor enkele scholen in en rond Zottegem. “Vanuit onze sociale rol helpen we scholen om op een veilige manier opnieuw op te starten”, vertelt coördinator Robbe Roseleth.

De productie van de mobiele wastafels past in de sociale rol van Goed Wonen. “We zijn een onderneming van de lokale diensteneconomie. We ondersteunen 65-plussers, mensen met een zorgbehoefte en financieel kwetsbare mensen bij het aanpassen van hun woning. Zo kunnen zij energie besparen en langer in hun vertrouwde huis blijven wonen. Daarbij focussen we ons op duurzaam, levenslang en kwaliteitsvol wonen. We hadden eerst een mobiele wastafel gemaakt voor ons atelier in Zottegem. Zo kunnen onze werknemers eerst hun handen wassen en ontsmetten alvorens aan de slag te gaan. Het is een extra veiligheidsinstrument in onze strijd tegen het coronavirus. Toen het nieuws van de heropening van de scholen bekend werd, rijpte het idee om deze mobiele wastafels voor enkele scholen in onze nabije omgeving te produceren. Op die manier dragen we ons steentje bij tot een veilige heropstart", zegt Robbe Roseleth.