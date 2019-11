Extra politie en meer controles tegen vandalisme en overlast in stadscentrum Frank Eeckhout

13 november 2019

11u19 0 Zottegem Politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem gaat meer patrouilleren in het centrum van Zottegem. “We gaan agenten in burger inzetten en we onderzoeken de verdere uitbouw van ons cameranetwerk. De eerste stappen hiervoor zijn al gezet", kondigt burgemeester Jenne De Potter (CD&V) aan.

Het centrum van Zottegem wordt al een hele tijd geviseerd door vandalen. Auto’s worden bekrast, spiegels en antennes afgerukt en een groepje jongeren valt er constant andere jongeren lastig. Om die criminaliteit aan te pakken hield de lokale politie vorige week een grote controleactie in de stationsbuurt. “Tijdens deze actie werden op verschillende tijdstippen, die aansloten bij de aanvangs- en einduren van de scholen, zowel agenten in uniform als in burger ingezet. De politie kreeg hierbij versterking van Securail. Met deze actie wou de politie niet alleen daders van feiten op heterdaad betrappen en potentiële daders ontmoedigen, maar tevens een vertrouwensband opbouwen met de aanwezige jongeren", zegt Jenne De Potter.

De politieactie resulteerde in heel wat processen-verbaal. “Er werden pv’s opgemaakt voor verkoop en bezit van verdovende middelen, weerspannigheid en het niet naleven van voorwaarden. Daarnaast werd ook een illegale vreemdeling betrapt. Alles werd overgemaakt aan het parket. We hopen dan ook dat het gerecht zijn werk zal doen en streng optreedt. We gaan deze acties in de toekomst regelmatig herhalen. Deze actie maakt deel uit van een ruimere aanpak van de veiligheid en leefbaarheid van de stationsbuurt, een buurt waar heel wat activiteit is en waar men bijgevolg ook geconfronteerd wordt met overlast en vandalisme", aldus De Potter.