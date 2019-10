Extra geld voor Zottegem in Vlaams regeerakkoord Frank Eeckhout

01 oktober 2019

16u49 3 Zottegem Goed nieuws voor Zottegem want de Vlaamse regering voorziet extra geld voor Zottegem. “Elk jaar gaat het om 4 miljoen euro te verdelen onder Zottegem, Denderleeuw, Ninove en Geraardsbergen", zegt burgemeester Jenne De Potter (CD&V).

Burgemeesters Jenne De Potter reageert tevreden op de passage in het Vlaams regeerakkoord over een verbetering van de financiering van de lokale besturen.

“Zo wordt in de toekomst bij de berekening van de dotaties uit het gemeentefonds ook “open ruimte” meegenomen als criterium waardoor landelijke steden en gemeenten, zoals Zottegem maar ook vele andere in onze mooie Vlaamse Ardennen, meer financiële middelen zullen krijgen en gemeenten niet financieel worden gestraft voor hun landelijk karakter. Daarnaast komen er ook extra financiële middelen voor 4 steden en gemeenten in onze regio, waaronder Zottegem. Deze steden kregen in de voorbije legislaturen beduidend minder middelen dan vergelijkbare steden met dezelfde inwonersaantallen en problemen. Dat wordt nu aangepast. Daarnaast stijgt het bedrag van het Gemeentefonds elk jaar met 3,5 procent, en komt de Vlaamse overheid tussen in de pensioenlasten van statutairen bij lokale besturen door het overnemen van de helft van de lokale responsabiliseringsbijdrage.", zegt De Potter.

De burgemeester is blij dat de Vlaamse regering geluisterd heeft naar de lokale verzuchtingen. “Onze regio kent grote uitdagingen op het vlak van instroom van anderstaligen en op het vlak van mobiliteit. Extra middelen zijn dan ook noodzakelijk. In het CD&V-programma voor de verkiezingen hebben wij gepleit voor zo een “Denderfonds”. Het doet dan ook goed om te vernemen dat met dat idee rekening is gehouden”, zegt De Potter.