Extra afvaleilanden voor festivalgangers in Zottegem Lieke D'hondt

05 juli 2019

14u13 0 Zottegem Dat zwerfvuil een aandachtspunt is op festivals, weten ze ook in Zottegem. Het schepencollege heeft daarom beslist om in dit weekend tijdens Rock Zottegem en later ook tijdens Dance D-Vision extra afvaleilanden te plaatsen in de wijk Bevegem waar de festivals plaatsvinden.

Het was de N-VA-fractie die tijdens de gemeenteraad opperde om de organisatoren van de festivals te verplichten extra vuilnisbakken te plaatsen in de buurt van de festivalweide en deze ook regelmatig te laten legen. “Rock Zottegem reageerde positief op de vraag, maar kon het voor deze editie niet meer op tijd realiseren”, vertelt schepen van Leefmilieu Leen Goossens (CD&V). “Daarom hebben we zelf het initiatief genomen om ILVA-afvaleilanden te plaatsen. Onze arbeiders zullen de eilanden op zaterdag en zondag leegmaken, net zoals ze dat met alle openbare afvalbakken in de buurt doen.” Tijdens Dance D-Vision in het weekend van 2, 3 en 4 augustus neemt Stad Zottegem dezelfde maartregelen.

Schepen Evelien De Both (N-VA), zelf een inwoner van Bevegem, is tevreden met het initiatief. “Op deze manier kunnen we het afvalprobleem op de festivals tot een minimum beperken en houden we de omgeving aangenaam voor de buurtbewoners.”

De stad zal vijf tijdelijke afvaleilanden plaatsen: op het kruispunt tussen Vogelzang en Warande, aan de ingang van het stedelijk sportstadion Jules Matthijs, aan de parking Bevegemstraat, het amfitheatier speelbos Bevegemse Vijvers en aan de parking Ooststraat.