Evert De Smet volgt Matthias Diependaele op als schepen Frank Eeckhout

14 oktober 2019

08u14 0 Zottegem Partijgenoot Evert De Smet volgt Matthias Diependaele (N-VA) op als schepen in Zottegem. Diependaele ruilde zijn schepenambt in voor een ministerpost in de Vlaamse regering van Jan Jambon.

Omdat Matthias Diependaele onlangs de eed aflegde als minister in de Vlaamse regering was een schepenambt wettelijk niet langer verenigbaar. Het bestuur van N-VA Zottegem stak daarom de koppen bij elkaar en bevestigde unaniem dat Evert De Smet nu, sneller dan verwacht, schepen van Mobiliteit, Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening, Dierenwelzijn en Deelgemeenten wordt. De eedaflegging volgt tijdens de gemeenteraad in november. “Ik dank N-VA Zottegem voor de steun die ze hebben uitgesproken in mij. Ik ga deze uitdaging graag aan en beloof mijn uiterste best te doen om, samen met de collega-schepenen, onze stad goed te besturen. Al zijn het natuurlijk grote schoenen die ik moet invullen", beseft De Smet.

Diependaele zou in 2022 Jenne De Potter (CD&V) opvolgen als burgemeester in Zottegem. “Ik zal nu titelvoerend burgemeester worden. Wie waarnemend burgemeester wordt, maken we op onze nieuwjaarsreceptie in januari bekend", zegt Diependaele.