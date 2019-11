Evert De Smet leg eed af als schepen en volgt Matthias Diependaele op die minister is in Jambon I Frank Eeckhout

19 november 2019

12u28 0 Zottegem Evert De Smet (N-VA) heeft maandag op de gemeenteraad in Zottegem de eed afgelegd als schepen van Mobiliteit, Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening, Dierenwelzijn en Deelgemeenten . Hij volgt Matthias Diependaele op die onlangs minister werd in de Vlaamse regering van Jan Jambon.

Evert De Smet zou Matthias Diependaele sowieso opgevolgd zijn als schepen op het moment dat Diependaele burgemeester zou worden in 2022. Matthias Diependaele zal vanaf 2022 ook effectief titelvoerend burgemeester zijn. Alleen zal die functie, omwille van zijn ministerschap, moeten waargenomen worden door een andere N-VA’er. Wie dus waarnemend burgemeester zal worden, zal N-VA Zottegem bekendmaken tijdens haar nieuwjaarsreceptie op vrijdag 31 januari 2020. Diependaele neemt wel zijn zitje op in de gemeenteraad.

De laatste 7 jaar was Evert De Smet (38) al gemeenteraadslid. Sinds begin 2019 was hij ook N-VA-fractieleider in de Zottegemse gemeenteraad. De voorbije 9 jaar heeft hij ook veel ervaring opgedaan in de nationale politiek, eerst als persoonlijk medewerker van parlementslid Lieve Maes en de laatste 5 jaar als verantwoordelijke voor de lokale, Oost-Vlaamse N-VA-werking van op het partijsecretariaat in Brussel. “Ik dank N-VA Zottegem voor de steun die ze hebben uitgesproken in mij. Ik ga deze uitdaging graag aan en beloof mijn uiterste best te doen om, samen met de collega-schepenen, de stad Zottegem goed te besturen. Al zijn het natuurlijk grote schoenen die ik moet invullen", reageert Evert De Smet.

Nu Evert De Smet schepen is, moest N-VA ook op zoek naar een nieuwe fractieleider in de gemeenteraad. Die keuze is gevallen op Cynthia Van den Steen. “Ik ben bijzonder trots om deze ploeg in de Zottegemse gemeenteraad te mogen aanvuren als fractieleider. Ik wil vooral waken over onze sterkste troef: onze teamgeest. N-VA Zottegem vormt een hechte ploeg en dat wil ik zo houden zodat iedereen zich volgens zijn talenten kan ontwikkelen. We lanceren daarvoor ook regelmatig onze eigen aanvullende punten en stellen tijdens de gemeenteraad ook heel wat vragen. Dat is samen met het werk van onze schepenen de beste manier om op een constructieve manier bij te dragen aan het bestuur van onze stad", zegt Van den Steen.