Evelien De Both wordt eerste vrouwelijke burgemeester van Zottegem Frank Eeckhout

01 februari 2020

09u20 0 Zottegem Evelien De Both (33) wordt in 2022 de eerste vrouwelijke burgemeester van Zottegem. Zij vervangt Matthias Diependaele , die wel titelvoerend burgemeester wordt. Voor Evelien De Both gaat het snel want ze zette pas in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen haar eerste stappen in de politiek. “Het zal niet eenvoudig zijn om de schoenen van Matthias te vullen, maar met onze sterke ploeg ben ik ervan overtuigd dat het ons lukt", zegt De Both.

Nadat Matthias Diependaele in oktober vorig jaar de eed als Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed aflegde, steeg in Zottegem de nieuwsgierigheid naar zijn plaatsvervanger. Wekenlang hield N-VA Zottegem de lippen stijf. “De nieuwjaarsreceptie leek ons de ideale gelegenheid om de plaatsvervanger bekend te maken”, vertelt John Verstraeten, voorzitter N-VA Zottegem. Matthias Diependaele kreeg de eer om zijn vervanger aan te kondigen. “Ik was het heel graag zelf geworden maar als minister minister is het onmogelijk om de taak van burgemeester op mij te nemen. Het voltallige bestuur van N-VA Zottegem schuift met heel veel vertrouwen en enthousiasme Evelien De Both naar voren als mijn plaatsvervanger. De gemiddelde Vlaamse burgemeester is een man van 52 jaar. Wel, wij zorgen voor verandering en kiezen bewust voor een jonge vrouw. Evelien zal de functie van waarnemend burgemeester op zich krijgen. Het is met heel veel vertrouwen dat ik de sjerp aan haar doorgeef", zegt Diependaele, die wel zelf titelvoerend burgemeester wordt.

Evelien is geboren en getogen Zottegemnaar. Zij heeft haar hele jeugd in Zottegem doorgebracht, en heeft er bewust voor gekozen naar haar studies terug te keren naar de Egmontstad. Naast schepen is zij advocate aan de Balie van Kortrijk. Evelien is gehuwd en mama van Jérome (3). “Het is voor mij een hele eer dat ik het vertrouwen krijg van ons bestuur. Ik zal met heel veel enthousiasme en gedrevenheid de burgemeesterssjerp van Matthias overnemen. Het zal niet eenvoudig zijn om zijn schoenen te vullen, maar met onze sterke ploeg ben ik ervan overtuigd dat het ons lukt. Omdat ik mij 200 procent wil concentreren op het burgemeesterschap, ga ik mijn job als advocate aan de balie van Kortrijk wel on hold zetten", reageert De Both.

Nu Evelien in 2022 burgemeester wordt, moet ook iemand anders haar mandaat invullen. Hiervoor schjuift N-VA Zottegem de huidig gemeenteraadsvoorzitter Peter Lagaert (57) naar voren. “Ik kijk er enorm naar uit om het schepencollege te vervoegen en zal het reeds uitgestippelde beleid verder uitzetten. Uiteraard zal ik mijn eigen accenten leggen” glimlacht Peter.