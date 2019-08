Esmeé (1) zwaar toegetakeld door andere peuter als onthaalmoeder hen even alleen laat Frank Eeckhout

28 augustus 2019

17u15 1 Zottegem Een peuter van anderhalf jaar heeft dinsdag de één jaar oude Esmeé Vanderlinden zwaar toegetakeld bij de onthaalmoeder. “Dat kinderen elkaar eens bijten of krabben kan altijd gebeuren. Maar niet in die mate. Esmeé zit onder de blauwe plekken en bijtwonden. Ze is ook tot bloedens toe gekrabd", vertelt mama Vannessa De Moor.

Esmeé verhuisde in maart met haar ouders, haar zusje van zes en broertje van zeven jaar naar Zottegem. Omdat mama Vannessa nog genoot van haar zwangerschapsverlof, kon ze nog enkele maanden zelf de verzorging van haar jongste telg op zich nemen. Vorige week ging Vannessa opnieuw aan de slag. Voor Esmée hadden de ouders opvang gevonden bij een onthaalmoeder van de stad. De eerste week verliep zonder problemen. Maar toen Vannessa haar dochtertje dinsdag omstreeks 17 uur ging halen, zat het kind onder de blauwe plekken en bijtwonden.

Jongetje van anderhalf jaar

“De onthaalmoeder vertelde doodleuk dat Esmée was aangevallen door een ander kind. Ik dacht meteen aan een kind van drie of vier jaar. Bleek dat een jongetje van anderhalf jaar de verwondingen had toegebracht. En volgens de onthaalmoeder gebeurde dat eerder ook al een keer bij een ander kindje. De onthaalmoeder vond het ook niet nodig om mij te verwittigen omdat ik Esmée een uur later al kwam halen. Dat is toch totaal onverantwoord", sakkert Vannessa.

De aanval gebeurde toen de onthaalmoeder boven bezig was met andere kindjes. “Volgens de onthaalmoeder heeft ze Esmeé en dat jongetje amper tien minuten alleen gelaten. Esmée zat vast in haar stoeltje waardoor ze geen kant uit kon. Zij moet toch heel hard gehuild hebben. En dan nog vond de onthaalmoeder het de moeite niet om eens te gaan kijken. Dat kinderen elkaar eens krabben of bijten, kan ik begrijpen. Maar dit gaat heel wat verder. Het jongetje moet Esmée met zijn twee handen toegetakeld hebben", denkt Vannessa.

Laconiek

De mama denkt er niet aan haar dochtertje nog naar de onthaalmoeder te sturen. “Ik heb een dokter de verwondingen laten vaststellen en ben met dat attest naar Huis van Kind getrokken. Daar gingen ze nogal laconiek om met het voorval want ‘dat gebeurt nu eenmaal bij kinderen onderling’. Dat vind ik echt geen uitleg. Als ik Esmée niet meer bij de onthaalmoeder wil sturen, moet ik zelf maar een oplossing zoeken. Alle andere onthaalmoeders van de stad zijn immers volzet en hebben lange wachtrijen. Gelukkig kan Esmée tijdelijk bij familie terecht.

Noch Huis van Kind noch bevoegd schepen van Sociale Zaken Peter Vansintjan waren bereikbaar voor commentaar.