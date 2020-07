Ertegems Carnavalscomité krijgt nieuw bestuur Frank Eeckhout

21 juli 2020

10u24 0 Zottegem Geert Van De Velde, Rudy Eeckhout en Joris D’Hoosche vormen het nieuwe bestuur van het Ertegems Carnavalscomité. Zij treden in de voetsporen van Evelien De Potter, Sven Petrus en Dirk Piro.

Het Ertegemse Carnavalcomité is de vzw die carnaval Erwetegem en de rommelmarkt in Erwetegem organiseert. “Evelien heeft besloten om te stoppen omwille van gezondheidsredenen en heeft mij gevraagd om de organisatie van haar over te nemen”, legt Geert Van De Velde uit. “Carnaval Erwetegem ligt mij nauw aan het hart. Ik heb hier 15 jaar gewoond, en als DJ Daddy Cool heb ik hier veel plezante feestjes gedraaid. Ik wil dan ook mijn schouders steken onder dit project en zal mij omringen in het bestuur met twee andere sterkhouders: Rudy Eeckhout en Joris D’Hoosche. Rudy is in carnavalsmiddens gekend als Keizer Carnaval van Lierde. Joris D’Hoosche is geboren in Erwetegem en is er ook altijd graag bij als er een feestje gebouwd wordt. Verder zijn we nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers met een hart voor carnaval die ons team willen versterken.”

Het wordt voor het nieuwe bestuur alvast een moeilijke doorstart want het is nog niet zeker of er in 2021 een carnavalsstoet mag georganiseerd worden. ““Omwille van de coronamaatregelen nemen we een afwachtende houding aan”, gaat Van De Velde verder. “Stel dat er geen stoeten mogen worden georganiseerd, dan zullen we toch op zoek gaan naar een alternatief, maar het is nog te vroeg om hierover beslissingen te nemen. Het wordt voor de carnavalsgroepen sowieso een moeilijk jaar want geen enkele vereniging heeft een eetfestijn kunnen organiseren waardoor de budgetten beperkt zijn. Het eetfestijn dat het Ertegems Carnavalcomité had gepland op zondag 6 september, wordt niet afgelast maar zal worden vervangen door een afhaalfestijn.”

Geïnteresseerde vrijwilligers kunnen een mailtje sturen naar carnaval@ertegem.be.