Ere-burgemeester Herman De Loor boycot herdenkingsplechtigheden: “Wil niet geassocieerd worden met personen die woordbreuk plegen” Frank Eeckhout

07 november 2019

14u59 1 Zottegem Ere-burgemeester Herman De Loor (77) gaat niet meer naar herdenkingsplechtigheden van het stadsbestuur in Zottegem. “De woordbreuk van CD&V bij de coalitievorming ligt mij zwaar op de maag. Ik wil dan ook niet meer geassocieerd worden met mensen die een getekend akkoord verbreken”, motiveert Herman De Loor zijn beslissing.

Herman De Loor (sp.a) drukte enkele decennia zijn stempel op de Zottegemse politiek. Ook in het Vlaams parlement liet hij zich tijdens zijn politieke carrière niet onbetuigd. Het leverde hem in 2003 de titel van ere-ondervoorzitter van het Vlaams Parlement op. Ondanks zijn gezegende leeftijd geniet Herman De Loor nog steeds heel wat aanzien bij de Zottegemse socialisten. Dat sp.a na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 in de oppositie verzeilde, heeft hem heel erg beroerd.

“Vooral omdat er een geschreven en getekend akkoord was tussen sp.a en CD&V, net zoals dat ik 2012 al het geval was. Tijdens mijn bestuursperiode heb ik altijd goed samengewerkt met CD&V. Ook in de vorige legislatuur stelde ik een goede samenwerking vast. Het was net daarom dat zowel sp.a als CD&V hun intentie om samen verder te besturen, op papier zetten. In dat akkoord stond zelfs vermeld, dat mits er geen meerderheid was, we samen op zoek gingen naar een derde coalitiepartner, het zij Open Vld, het zij Groen. Maar meteen nadat de uitslag bekend raakte, liepen de christen democraten naar N-VA en sloten ze samen met hen een coalitie”, onthult Herman De Loor.

Het is die woordbreuk die er nu voor zorgt dat Herman De Loor verstek geeft bij herdenkingsplechtigheden. “Dat bij deze plechtigheden politici optreden, die mee de normvervaging en verloedering van ons waardenbesef voeden, die opportunisme en eigenbelang laten primeren op waarden en normen, terwijl ze eigenlijk een voorbeeldfunctie moeten vervullen, is voor mij een brug te ver. Op 11 november herdenken we de oorlogsslachtoffers, waarvan er velen door verraad en verklikking om het leven gekomen zijn. Het stoot mij dan ook serieus tegen de borst dat politici, die zichzelf schuldig gemaakt hebben aan dergelijke praktijken, op die dag het woord voeren. Ik zal de oorlogsslachtoffers wel op mijn manier en met het nodige respect herdenken”, besluit Herman De Loor.

Burgemeester Jenne De Potter betreurt het wegblijven van Herman De Loor. “Herdenkingen als Wapenstilstand zijn bij uitstek a-politieke evenementen. Het gaat om de herdenking van de gesneuvelden van de wereldoorlogen, niet om partijpolitiek. Dat partijpolitiek ook op momenten van een herdenking de bovenhand haalt, vind ik bijzonder jammer. De verkiezingen liggen trouwens al meer dan een jaar achter ons en de verkiezingsuitslag wat ze was. We werken ondertussen met alle collega’s in het schepencollege collegiaal en loyaal samen voor Zottegem en voor alle Zottegemnaren en dit in een zeer positief en ambitieus project. Blijkbaar kan men dit bij sp.a niet verteren en aanvaarden”, reageert De Potter.