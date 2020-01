Elke zoekt tentoonstellingsruimtes om schilderwerkjes te exposeren Frank Eeckhout

27 januari 2020

13u48 6 Zottegem Elke Haegeman (40) uit Zottegem zoekt tentoonstellingsruimtes om haar schilderwerkjes aan het grote publiek te tonen. “Vorig jaar is mijn hobby uitgegroeid tot een echte passie. En dat wil ook laten zien", zegt Elke.

Kunstacademie heeft Elke Haegeman nooit gevolgd. Ze leerde de basiskneepjes van het schilderen tijdens een lerarenopleiding plastische opvoeding. “Ik heb die opleiding nooit afgemaakt maar kreeg daar wel de smaak van het schilderen te pakken. Ik ben toen beginnen schilderen met olieverf. Twee jaar geleden maakte ik meer tijd vrij voor mijn hobby en vorig jaar is schilderen uitgegroeid tot een echte passie. Via Facebook verkocht ik ook al vier eigen werkjes. Om wat meer bekendheid te verwerven, zou het leuk zijn mocht in mijn schilderijen kunnen tentoonstellen. Dat mag in een galerij zijn maar evengoed in een bibliotheek of restaurant", zegt Elke. Wie een plaatsje heeft voor de schilderwerkjes van Elke mag haar dat laten weten via elke.en.renzo@gmail.com.