Elf patiënten overleden aan COVID-19, 100 anderen mochten ziekenhuis verlaten Frank Eeckhout

15 juli 2020

08u53 0 Zottegem Het Sint-Elisabethziekenhuis in Zottegem telde tijdens de coronacrisis 11 patiënten doe overleden aan COVID-19. 100 andere patiënten herstelden van het virus en mochten het ziekenhuis verlaten. “Eén patiënt herstelt nog op onze revalidatieafdeling", zegt communicatieverantwoordelijke Nicky De Temmerman.

Op de dienst intensieve van het ziekenhuis liggen al anderhalve maand geen patiënten meer met COVID-19. “Het aantal positieve testen ligt, in de lijn van hetgeen we landelijk zagen in de voorbije maand, heel laag. Dit laat ons toe nog enige verdere versoepelingen door te voeren: bezoek op onze kritische afdelingen kan nu tweemaal daags door maximum twee personen, en het restaurant gaat terug open voor niet-medewerkers. Dit alles evenwel met inachtname van alle vereiste preventieve maatregelen. De recente lichte stijging van het aantal bevestigde besmettingen in België noodzaakt ons tot een blijvende alertheid en voorzichtigheid. We blijven daarom eens te meer het belang benadrukken van eenieders persoonlijke verantwoordelijkheid en van alle voorzorgsmaatregelen: draag steeds een mond-neusmasker in het openbaar, hou afstand, gebruik handalcohol, en kom alleen naar het ziekenhuis", roept Nicky De Temmerman op.