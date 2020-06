Elektrische deelauto’s staan vanaf 23 juni aan bibliotheek en Sanitary in Zottegem Frank Eeckhout

09 juni 2020

11u17 4 Zottegem In Zottegem kan je vanaf 23 juni een deelauto gebruiken. “De deelwagens zijn te vinden zijn aan de bibliotheek en aan het administratief centrum Sanitary", zegt schepen van mobiliteit Evert De Smet (N-VA).

Bij vele Zottegemnaren staat de (tweede) wagen het grootste deel van de tijd stil in de garage of op de oprit. Autodelen is een goedkoper en gemakkelijker alternatief. Daarom starten in juni dertien Zuid-Oost-Vlaamse gemeenten, waaronder Zottegem, met autodelen.

“In het kader van de klimaatambities van de stad wordt gekozen om enkel met elektrische voertuigen te werken. Concreet zullen de nieuwe Renault Zoë (bibliotheek) en de elektrische versie van de Renault Kangoo (Sanitary) als deelwagen in het straatbeeld verschijnen via het deelplatform van Valckenier Share. De deelwagens krijgen een gereserveerde parkeerplaats aan een elektrische laadpaal en zijn beschikbaar vanaf dinsdag 23 juni“, zegt schepen van leefmilieu Leen Goossens (N-VA).

Uurprijs en kilometerprijs

Om gebruik te kunnen maken van de elektrische deelwagens is het nodig om te registeren op de website van Valckenier Share en daarbij een geldig rijbewijs voor te leggen. “Er zijn geen instapkosten of abonnementskosten verbonden aan het systeem. Als gebruiker betaal je enkel voor het effectief gebruik van de deelwagens door een uurprijs en een kilometerprijs,” verduidelijkt schepen van mobiliteit Evert De Smet. Je kan de auto weken vooraf reserveren of op het moment dat je die nodig hebt. Verdere informatie over het gebruik van de wagens is te vinden op de website van stad Zottegem via www.zottegem.be/mobiliteit-en-openbare-werken/autodelen.

Handgel

In beide wagens wordt ontsmettende handgel voorzien zodat elke gebruiker van de wagen de nodige hygiënische maatregelen kan nemen in deze coronatijden. Er wordt ook nog een infosessie georganiseerd op 14 september om 19 uur in het Administratief Centrum Sanitary. Inschrijven voor deze sessie is verplicht en kan tot 4 september via mobiliteit@zottegem.be.