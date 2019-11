Eindelijk geld voor huur nieuwe containerklassen: “Nu nog 8 jaar wachten op subsidies voor nieuwbouw” Frank Eeckhout

22 november 2019

14u15 4 Zottegem Stedelijke basisschool De Smidse in Erwetegem krijgt subsidies om de huur van een nieuwe skeletbouw te betalen. “Eindelijk", slaakt waarnemend directeur Pieter Coessens een zucht van oplichting. “En nu nog 8 jaar wachten op de subsidies voor de aankoop ervan", tempert hij meteen de vreugde.

16 scholen in Oost-Vlaanderen krijgen van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts een huursubsidie waarmee ze extra plaatsen in de klas kunnen realiseren. De projecten werden geselecteerd op basis van objectieve criteria zoals capaciteitsnood, multifunctionaliteit en duurzaamheid. “De Vlaamse Overheid investeert via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) in de bouw van gloednieuwe schoolgebouwen. Maar nieuwbouw is zelden de snelste en niet overal de juiste oplossing voor een capaciteitsprobleem. Huren is vaak een goede oplossing om sneller en flexibel extra plaatsen in de klas te realiseren", motiveert Weyts die aanpak.

Een van die scholen die huursubsidies krijgt, is De Smidse in Erwetegem. De school kampt al enkele jaren met plaatsgebrek en maakt daarvoor gebruik van een container om een klas in onder te brengen. Andere containers doen dienst als opslag- administratieruimte. De containers voldoen echter al lang niet meer aan de noden van deze tijd. Dat bleek eind juni nog uit een verslag van de hogere onderwijsinspectie. Die noemde de containerklassen miserabel en onveilig.

Duurzame oplossing

Het stadsbestuur ging op zoek naar een oplossing op korte termijn. “Die moet resulteren in een duurzame oplossing op lange termijn. We hebben bij Agion een subsidiedossier ingediend voor de bouw van een houtskeletbouw met containers die de huidige containerklassen moet vervangen. Binnen enkele jaren, afhankelijk van de toekenning van bouwsubsidies door Aigon, zal het materiaal van deze containerklassen gebruikt worden voor een definitieve nieuwbouw. Die moet naast het schoolgebouw aan de straatkant komen", zegt schepen van Onderwijs Lieselotte De Roover (CD&V).

De huurprijs voor de houtskeletbouw bedraagt 153.000 euro per jaar. Bijna 35.000 euro daarvoor wordt gesubsidieerd. Acht jaar lang komt de Vlaamse overheid tussen in de huurprijs. De houtskeletbouw is zo’n 500 vierkante meter graat en creëert 75 extra plaatsen. Waarnemend directeur Pieter Coessens valt uit de lucht als we hem het nieuws meedelen. “Echt? Ik weet dat er een subsidieaanvraag loopt maar ik wist nog niet dat ons project geselecteerd was. Dat is wel goed nieuws want we wachten al lang op betere infrastructuur. Nu nog 8 jaar wachten op de subsidies voor onze nieuwbouw", reageert Coessens.