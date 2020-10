Egmontstad speelt toeristische troeven uit in exclusieve Monopoly editie Frank Eeckhout

09 oktober 2020

14u31 0 Zottegem Kasteelheer van Leeuwergem worden, of een hotel bouwen langs het Jan De Lichtepad? Binnenkort is het mogelijk in een exclusieve Zottegemse versie van het wereldberoemde Monopoly bordspel. “We gaan de toeristische troeven van onze Egmontstad letterlijk uitspelen,” stelt schepen van Citymarketing Brecht Cassiman (N-VA). Het spel komt volgend jaar in de handel, maar niet zonder dat de Zottegemnaren hun zeg hebben gedaan over de invulling het laatste vakje.

Het was “Mister Monopoly” himself die de officiële Zottegemse Monopoly-versie – onder erkende licentie van Hasbro - kwam voorstellen. het spoor van onder meer Gent, Antwerpen en Brussel, krijgt nu ook Zottegem het voorrecht een unieke stedelijke versie van ’s werelds beroemdste bordspel, te mogen ontwikkelen. De editie blijft trouw aan het origineel spelconcept, maar wordt in een Zottegems jasje gestoken. “We hoeven niet bescheiden te zijn als het gaat over onze toeristische troeven. Alle locaties van het klassieke Monopoly-spelbord worden aangepast naar typisch Zottegemse straten en bezienswaardigheden. Zo zullen onze winkelstraten hun plaatsje krijgen, maar hebben we ook aandacht voor ons fiets- en wandeltoerisme, en kunnen onze kastelen uiteraard niet ontbreken. Bovendien worden ook de kans- en algemeen fondskaartjes doorspekt met ludieke Zottegemse verwijzingen", verklapt schepen Brecht Cassiman.

Eyecatcher

De adviesraad voor toerisme help bij de invulling van de vakjes op het spelbord. “Maar er is ook plaats voor Zottegemse handelaars en ondernemers. Monopoly Zottegem wordt een eyecatcher, waarvan onze middenstand mee kan profiteren: een unieke kans om een blijvende zichtbaarheid te creëren bij een breed publiek. Handelaars die hun zaak graag ingetekend zien in het spelbord, kunnen vóór 19 oktober mailen naar monopoly@zottegem.be voor alle info en voorwaarden", vult schepen van Lokale Economie Evelien De Both (N-VA aan).

Laatste woord

Zottegem heeft echter te veel moois te bieden om alles op het Monopoly spelbord te krijgen. “Het laatste woord is dan ook voor de Zottegemnaren: tien locaties of bezienswaardigheden wachten op uw stem om alsnog het spelbord te halen: stemmen kan vanaf 9 oktober tot en met 19 oktober, op www.monopolyzottegem.be", geeft schepen Cassiman nog mee. Monopoly Zottegem krijgt een gelimiteerde oplage. Het spel zal in de handel te verkrijgen zijn richting de feestdagen van 2021, maar voor zij die zich willen verzekeren van een exemplaar, is er nu al een exclusieve voorverkoop via www.monopolyzottegem.be.