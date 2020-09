Eeuwenoude Vollander was geen 150 maar 135 jaar oud Frank Eeckhout

13 september 2020

09u16 0 Zottegem De oude populier op de Vollanderkouter in Strijpen, die in februari bezweek onder de windstoten van winterstorm Ciara was 15 jaar jonger dan gedacht. Dat bepaalde Dendrochronoloog Kristof na het bestuderen van de jaarringen.

Zelden heeft het onverwacht verdwijnen van een monument de bevolking zo beroerd, als op 9 februari 2020. Toen maaide winterstorm Ciara genadeloos de oude, bekende, beeldbepalende populier op de Vollanderkouter in Strijpen neer. Hij speelde vaak een rol op sleutelmomenten in het leven van de mensen uit de buurt. Er werden ontelbaar veel communie- en trouwfoto’s gemaakt. Na de storm organiseerde men een wake, en kwamen de mensen van heinde en ver om afscheid te nemen van de Vollander.

“Enige tijd later arriveerde er een groot transport in ons erfgoeddepot: een gigantische stamschijf van een gigantische boom. Dendrochronoloog Kristof zou voor eens en altijd kunnen bepalen wat de leeftijd van de Vollander is. We kregen immers regelmatig vragen naar de juiste leeftijd. Deze Marilandicapopulier werd vaak in de pers nogal gemakkelijk “een 150 jaar oude boom” genoemd. Met de hulp van InVerde werd de enorme blok hout verzaagd tot een handelbaar stukje en opgeschuurd, klaar om onderzocht te worden. Kristof telde uiteindelijk 128 jaarringen. Maar het onderzochte staal werd genomen op 2 à 3 meter hoogte. De boom had dus nog enkele jaren nodig om tot die hoogte te groeien. Die jaren mogen we er dus nog bijtellen. Maar veel jaren ‘ontbreken’ er niet, want de jaarringen vertellen ons dat de Vollander al van in z’n jeugd snel groeide. Dat geeft de Vollander een leeftijd van rond de 130 à 135 jaar. Geen 150 dus maar toch ook wel de moeite. Over de plantdatum geven de jaarringen jammer genoeg geen informatie. Onze inschatting is dat hij ergens tussen 1890 en 1900 op zijn bekende plekje geplant werd", laat Agentschap Onroerend Erfgoed weten.