Eerste steen van school van de toekomst gelegd in KAZ Frank Eeckhout

29 november 2019

12u56 4 Zottegem Na maanden van voorbereidende werken werd op de campus van het KAZ de eerste steen van het nieuwe en vernieuwende schoolgebouw gelegd. “Deze nieuwbouw gaat hand in hand met de invoering van een vernieuwende pedagogische aanpak waarbij leerlingen niet de hele dag hoeven stil te zitten op hun stoel", zegt algemeen directeur van Scholengroep 20 Isabelle Truyen.

Eind 2013 bouwde Koninklijk Atheneum Zottegem een compleet nieuwe vleugel. De nieuwbouw telt elf nieuwe klaslokalen, een hypermodern labo met zowel een theorie- als praktijkgedeelte, een polyvalente zaal, die zowel als turn- en feestzaal en als theater kan dienstdoen, en een stille leraarskamer. Voor de leerlingen is er ook een open leercentrum, zeg maar een moderne studieruimte. Het gebouw werd in de lente van 2015 in gebruik genomen. Nu worden ook de gebouwen van de lagere afdeling vernieuwd en ook de containerklassen waarin de eerstejaars les krijgen.

Door de aanhoudende toename van het leerlingenaantal barst de campus van het KAZ bijna letterlijk uit zijn voegen en is extra ruimte een noodzaak. De oude paviljoenen en tijdelijke units waar de leerlingen van het lager onderwijs nu verblijven, worden daarom vervangen door een nieuwbouw van ongeveer 4.400m², waarin zowel de volledige basisschool als het eerste leerjaar van het secundair onderwijs worden ondergebracht. Klassen maken plaats voor grotere ruimtes, die gedeeld en gevarieerd leren mogelijk maken in een flexibele en dynamische leeromgeving. De architecten voorzien in het gebouw onder meer een atrium (centrale ruimte), een didactische keuken, een theater en een turnzaal. Ook de buitenomgeving pakken ze grondig aan met een speelstraat en een buitenklas”, vertelt Isabelle Truyen.

Deze nieuwbouw gaat hand in hand met de invoering van een vernieuwende pedagogische aanpak. “Vanuit de overtuiging dat leerlingen niet gemaakt zijn om een hele dag stil te zitten en te luisteren naar een leerkracht die vooraan in de klas doceert, voorzien deze de school dynamische, interactieve ruimtes waarin de leerlingen hun eigen leerproces in handen nemen en zelfstandig leren werken. De leerkracht treedt hierbij op als coach. Dit nieuwbouwproject draait niet enkel om het mooie design, het is vooral een instrument om onze vernieuwde pedago-gische aanpak mee vorm te geven. De samenwerking met de Rosan Bosch Studio is voor ons een hele eer. Dit architectenbureau heeft al fantastische projecten gerealiseerd over de hele wereld", besluit Truyen.

Ook de afgevaardigd bestuurder van het GO!, Raymonda Verdyck is zeer enthousiast over de nieuw-bouw en de innovatieve pedagogische aanpak die daarmee gepaard gaat: “Het GO! wil een voortrekkersrol opnemen in de noodzakelijke vernieuwing van ons onderwijs. Dit project is een gedroomd voorbeeld van hoe een prachtig, nieuw gebouw de leerlingen en de leerkrachten zal stimuleren om op een heel andere manier naar onderwijs te kijken.” Begin 2021 moet de nieuwbouw klaar zijn.