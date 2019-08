Eerste stedelijk petanquetornooi is schot in de roos Frank Eeckhout

23 augustus 2019

12u09 1 Zottegem Het eerste stedelijke petanquetornooi aan de Bevegemse Vijvers in Zottegem was meteen een schot in de roos.

“Zestien ‘doubletten’ streden in een mediterrane sfeer om de overwinning. Thierry en Etienne mochten uiteindelijk de beker in de lucht steken. De sportdienst had voor alle deelnemers een fijn aandenken in petto. Nog tot midden september is er elke woensdag seniorenpetanque aan de Bevegemse Vijvers. Het brainstormen kan nu pas beginnen want petanque zit duidelijk in de lift en verdient een onderzoek naar verdere uitbouw in de Egmontstad", zegt schepen van Sport Brecht Cassiman.