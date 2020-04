Eerste coronadode in AZ Sint-Elisabeth Zottegem Frank Eeckhout

03 april 2020

18u24 0 Zottegem In AZ Sint-Elisabeth in Zottegem is een eerste patiënt, die besmet is met COVID-19, overleden.

De teller van positief gehospitaliseerde patiënten staat vrijdag op 32, waarvan 12 personen op intensieve zorgen behandeld worden. “Spijtig genoeg betreurden we de voorbije week een eerste overlijden. Anderzijds mochten reeds 22 patiënten ons ziekenhuis verlaten. We blijven de evolutie, vooral in de woonzorgcentra, met alle aandacht volgen”, laat het ziekenhuis weten.