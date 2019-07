Eerste artiesten betreden podium tijdens Rock Zottegem: festivalgangers zijn klaar voor weekend vol muziek Lieke D'hondt

05 juli 2019

20u41 4 Zottegem Er valt niet naast te kijken in Zottegem: het tweedaagse festival Rock Zottegem is vrijdag van start gegaan. Enthousiaste festivalgangers baanden zich een hele namiddag lang een weg naar het festivalterrein aan de Bevegemse Vijvers, dat al snel aardig volliep.

Rock Zottegem lokt doorgaans een gevarieerd publiek, van doorwinterde rockers tot gezinnen met kinderen. Het festival is vrijdag geopend met optredens van onder meer Gers Pardoel, Flogging Molly, Heideroosjes, Limp Bizkit en Regi. Nele is er als fan van het eerste uur graag bij. “Ik heb nog één van de eerste edities meegemaakt, dus voor mij is Rock Zottegem ook een beetje nostalgie. Het programma van dit jaar met enkele populaire bands van vroeger draagt daar ook toe bij.” Dit jaar heeft Nele haar kinderen meegebracht. Samen staan ze op de eerste rij voor Gers Pardoel. “Een artiest uit hun leefwereld. Ze zijn grote fan”, weet Nele.

De Nederlandse Margreet en haar vrienden laten Gers Pardoel even links liggen en drinken liever nog een pintje op het terras. “De liedjes over zijn fiets hebben we al vaak genoeg gehoord”, lachen ze. “Maar we kijken wel uit naar Flogging Molly en morgen zijn we benieuwd naar Live. We zijn blij dat we nog een mooi festival kunnen meepikken, want de meeste zijn in een half uur tijd uitverkocht. Dankzij Rock Zottegem kunnen we nog mooie artiesten aan het werk zien.” Logeren doen de vrienden in een appartementje wat verderop. “Voor de camping voelen sommigen onder ons zich wat te oud, dus we kiezen voor wat meer comfort”, verklapt Margreet.

Thuismatch

Sami en Lise hebben zich geïnstalleerd in de weide aan de festivaltent. “Tot het optreden van Floggy Molly komen we niet uit onze zetel”, vertellen ze. “Daarna gaan we het festival wel verder verkennen. We zijn hier nu voor de tweede keer, dus we weten al hoe fijn het hier is. We vinden het vooral fijn omdat Rock Zottegem een eerder klein festival is met leuke artiesten.” Dat Rock Zottegem de moeite waard is, weten ook Zottegemnaars Katrien en Björn. De vrienden zijn dit weekend niet weg te slaan van het festival. “Voor ons is dit een thuismatch”, zegt Björn. “We zijn er al bij van het prille begin en ik heb enkel een paar edities overgeslagen omdat ik vader ben geworden. Nu de kinderen wat groter zijn, zijn weer van de partij.” Ook Katrien kijkt uit naar een weekend vol muziek. “Voor ons mag het wat steviger zijn, dus we kijken uit naar Floggy Molly, Limp Bizkit en Heideroosjes.”

Rock Zottegem duurt nog verder tot zaterdag. Ook dan staan er enkele toppers op het podium, zoals Boef, Tears For Fears, Live, Interpol en Arsenal.