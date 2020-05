Eénrichtingsverkeer in winkelstraten en extra handgel op zaterdag Frank Eeckhout

07 mei 2020

08u37 0 Zottegem Om het shoppen veilig te doen verlopen, gaat het stadsbestuur éénrichtingsverkeer invoeren voor shoppers in de Zottegemse winkelstraten. “De eerste zaterdagen na 11 mei gaan we ook handgel verdelen zodat de mensen hun handen regelmatig kunnen ontsmetten", kondigt schepen voor lokale economie Evelien De Both (N-VA) aan.

Na de Veiligheidsraad van 6 mei heeft het stadsbestuur van Zottegem extra maatregelen genomen om het openen van de winkels op 11 mei op een zo veilig mogelijk manier te organiseren. “In het centrum van onze stad gaan we voor de voetgangers éénrichtingsverkeer invoeren in de Stationsstraat, de Hoogstraat en de Heldenlaan. Dat betekent concreet dat voetgangers verplicht worden om altijd in dezelfde richting te wandelen, steeds met de winkels het dichtst aan de rechterhand. We doen dat om zoveel mogelijk tegengestelde bewegingen, kruisingen en contacten te vermijden. We hebben de politie gevraagd om daar toezicht op te houden", zegt burgemeester Jenne De Potter (CD&V).

Folders en affiches

Al deze maatregelen worden duidelijk gemaakt op straat. “Daarnaast laten we de eerste zaterdagen na 11 mei ook handgel verdelen om mensen de mogelijkheid te geven de handen regelmatig te ontsmetten. Er worden ook extra folders en affiches verspreid bij de handelaars om de maatregelen te verduidelijken. Al onze handelaars staan klaar om hun klanten opnieuw te ontvangen, maar ze zullen dit doen in de meest veilige omstandigheden", vult schepen Evelien De Both aan.

Het stadsbestuur roept de inwoners op om de maatregelen van de Veiligheidsraad te respecteren en vooral lokaal te shoppen. “De belangrijkste boodschap is uiteraard om hier bij ons én zeer gericht te kopen. Van gezellig shoppen samen met familie en vrienden kan uiteraard nog geen sprake zijn. Om drukte te vermijden, moet iedereen zijn boodschappen alleen doen. Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar en hulpbehoevenden. Er mag slechts 1 klant per 10 vierkante meter winkelruimte binnen en een klant mag maximum 30 minuten binnen zijn. Mondmaskers worden sterk aanbevolen en afstand houden blijft cruciaal", geven De Potter en De Both de algemene regels nog mee.