Eendracht Elene Grotenberge bouwt campus Breivelde verder uit: club investeert in vijf jaar tijd 1,1 miljoen euro Hans Fruyt

02 juli 2020

14u31 0 Zottegem Het gaat hard bij eersteprovincialer Eendracht Elene Grotenberge. Voor volgend seizoen trok de club niet minder dan twaalf nieuwe spelers aan. En woensdag startte de bouw van een nieuw complex met onder meer twaalf kleedkamers, een vipruimte en een tribune met circa honderddertig zitjes.

Zes jaar geleden smolten Eendracht Elene en Eendracht Grotenberge samen. De fusieclub lonkt naar nationaal voetbal. De voorbije jaren investeerden de blauw-witten in twee kunstgrasvelden, aanpassing van kleedkamers, herinrichting van de kantine en stadionverlichting die avondmatchen tot tweede nationale toelaat.

Breivelde te beperkt

“Toen ik in januari 2015 voorzitter werd, had ik snel door dat campus Breivelde wat te beperkt was om onze ambities waar te maken”, benadrukt Koen Mons. “We maakten onze intenties over aan het stadsbestuur. Een wijziging van het ruimtelijk uitvoeringsplan drong zich op. De administratieve molen maalde heel traag. Dat de nieuwe schepen van sport (N-VA’er Brecht Cassiman, red.) de geel-blauwe kleuren van SV Sottegem hoog in het vaandel draagt zal daar niet vreemd aan zijn. Maar dat kan ik niet bewijzen.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Sportschepen Brecht Cassiman (N-VA) geeft toe dat hij van kindsbeen af fan is van SV Sottegem, actief in tweede provinciale. “Maar dat staat mijn eerlijke kijk op het Zottegems sportbeleid niet in de weg”, reageert Cassiman. “De frustratie van Elene Grotenberge over de tijd die dit dossier nodig had kan ik begrijpen. Bij de vorige sportschepen is dit veel te lang blijven liggen. Toen ik begin vorig jaar schepen werd maakte ik van dit dossier een prioriteit. Dankzij de goede samenwerking met Jeroen Buyse, operations manager bij EEG, konden we de kwestie binnen het jaar deblokkeren.”

Vipruimte

Vorige week donderdag kreeg EEG van het stadsbestuur groen licht. Enkele maanden geleden werden ondergronds voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Woensdag werd gestart met de bouw van het nieuwe complex. Dat zal bestaan uit twaalf kleedkamers, een multifunctionele ruimte, lokalen voor trainers, kinesisten, manager en scheidsrechters, een vipruimte en een zittribune met honderddertig plaatsen. Een investering van bijna 350.000 euro. “Die we met eigen middelen dragen”, zegt voorzitter Mons fier. “Van Belfius kregen we een lening van 220.000 euro waarvoor de club borg staat. Geen enkel bestuurslid is persoonlijk aansprakelijk. De rest van het geld komt uit de clubkas. Als ik het even becijfer investeren we in vijf jaar 1,1 miljoen euro in de vier hectaren van campus Breivelde.”

In een coronacrisis alles behalve evident. Door de stopzetting van alle voetbalbedrijvigheid liep Elene Grotenberge in april en mei heel wat inkomsten mis. Internationale jeugdtornooien konden niet plaatsvinden, eetfestijnen evenmin, ook het traditionele slotfeest werd geschrapt. “We zullen het seizoen 2019-20 met een verlies van een paar duizenden euro’s afsluiten”, geeft Koen Mons toe. “De schade valt mee. De vorige seizoenen boerden we goed. Geen probleem dus om nieuwe investeringen te realiseren. Alleen jammer dat we veel tijd verloren hebben. De nieuwe accommodatie had al klaar kunnen zijn. We hopen dat het eerste deel van de nieuwbouw in januari 2021 in gebruik genomen kan worden. Bij de start van het seizoen 2021-22 zou dit project volledig af moeten zijn.”