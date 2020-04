Eén bewoner van WZC Egmont test positief op coronavirus Lieke D'hondt

16u37 0 Zottegem In woonzorgcentrum Egmont in Zottegem is één bewoner besmet geraakt met het coronavirus. De persoon in kwestie stelt het relatief goed en ondertussen is iedereen op de hoogte gebracht van de besmetting. De bewoner verblijft momenteel in quarantaine in het dagverzorgingscentrum naast het rusthuis.

“Ondanks de strikte maatregelen en het uitzonderlijke werk van onze medewerkers in WZC Egmont, hebben we deze ochtend het nieuws gekregen dat één bewoner is besmet met Covid-19”, zegt burgemeester Jenne De Potter (CD&V). “Dat nieuws komt hard aan, maar de bewoner stelt het naar omstandigheden goed en verblijft nu in quarantaine in het aanpalende dagverzorgingscentrum dat sinds dag één van de coronacrisis leeg staat en is omgebouwd tot quarantainevleugel voor eventueel besmette bewoners.” De personeelsleden van het woonzorgcentrum krijgen het nodige beschermingsmateriaal en staan in nauw contact met de Coördinerend en Raadgevend Arts (CRA) en het AZ Sint-Elisabeth.