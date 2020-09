Dylan Jouret (SV Sottegem) opent met gelijkspel tegen Eine: “Hier zat veel meer in” Kristophe Thijs

13 september 2020

09u21 0 Zottegem Titelfavoriet SV Sottegem is er niet in geslaagd zijn openingswedstrijd te winnen tegen WIK Eine. De bezoekers kwamen al vlug in de wedstrijd op voorsprong, hielden nadien relatief makkelijk stand tot Dylan Jouret op het uur voor Sottegem de bordjes opnieuw in evenwicht bracht. Meer zat er voor de thuisploeg echter niet in.

Met ongeveer 70% balbezit was het duidelijk wie baas was in de derby tussen Sottegem en Eine. De thuisploeg eiste dan wel de bal op, maar de kansen waren al bij al schaars. Dankzij een vroeg doelpunt speelde Eine in een zetel. “Over ons geleverde spel kunnen we eigenlijk best tevreden zijn, maar over het resultaat helemaal niet. Hier zat gewoon veel meer in”, vertelde doelpuntenmaker en nieuwkomer Dylan Jouret na afloop.

Vermijdbaar doelpunt

Via Yuyseinov kwamen de bezoekers na goed tien minuten al op voorsprong. Een omstreden doelpunt, maar volgens thuiscoach Vanden Houten wel rechtsgeldig. “Op die actie stond de lijnrechter met zijn vlag in de hoogte. Onze verdedigers stoppen met lopen, maar de scheidsrechter laat het spel doorgaan. Een speler van Eine kan het daardoor makkelijk afmaken”, aldus Jouret.

Wat dan volgde was een gevecht tegen een muur voor de thuisploeg. “De kansen waren voor ons, maar er ging er helaas maar eentje tegen de netten. Het is dan ook best een frustrerend resultaat, wetende dat er meer inzat. Maar goed, het seizoen is nog lang. Ik voel me uitstekend bij Sottegem. Als nieuweling is de integratie goed verlopen. We hebben een ploeg om bovenaan mee te strijden en ik ben ervan overtuigd dat we alleen maar kunnen groeien. Het was tenslotte toch een heel speciale voorbereiding.”

Pech bij afwerking

Coach Koen Vanden Houten had ook het gevoel dat er meer mogelijk was voor zijn ploeg. “We lopen inderdaad tegen een dom tegendoelpunt aan en moeten nadien tegen een heel gesloten tegenstander voetballen. We hebben nagenoeg constant balbezit, dwingen ook kansjes af, maar een goede bezoekende doelman en de deklat zorgden er uiteindelijk voor dat we vrede moesten nemen met een gelijkspel. Natuurlijk had ik liever gewonnen, maar ik zei eerder al dat de factor geluk ook een rol zal spelen in de titelstrijd”, aldus Vanden Houten.