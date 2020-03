Duo verkoopt gestolen fietsen op zoekertjessite: rechter legt boetes en celstraf op LDO

02 maart 2020

14u12 2 Zottegem Een 65-jarige vrouw uit Zottegem heeft in de correctionele rechtbank een boete van 2.400 euro gekregen. Daarvan moet ze 400 euro effectief betalen. De vrouw krijgt de sanctie omdat ze samen met een vriend gestolen fietsen op de zoekertjessite 2dehands.be heeft geplaatst. Haar kompaan krijgt een celstraf van vier maanden en een effectieve boete van 2.400 euro.

Het duo heeft de fietsen niet zelf gestolen. Een dievenbende maakte de dure koersfietsen in 2017 buit bij Best Bikes in Steenhuize en liet ze achter in een bos om later op te pikken. Dat deel van hun plan konden ze niet meer uitvoeren, want Y.D. vond de fietsen en besloot ermee naar de 65-jarige R.C. in Zottegem te gaan. Ze beslisten om de fietsen op de zoekertjessite 2dehands.be te koop aan te bieden. De Zottegemse had naar eigen zeggen niet door dat het om gestolen fietsen ging. De rechter is van mening dat ze toch een misdrijf heeft gepleegd en legt haar een boete op. Het grootste deel van de boete is met uitstel. Voor Y.D., die al andere feiten op zijn strafblad heeft staan, legt de rechter een celstraf van vier maanden en een boete van 2.400 euro op.