Driekoningentocht van Macekliers is start van feestjaar voor 60-jarig bestaan Frank Eeckhout

29 december 2019

12u05 0 Zottegem De traditionele Driekoningentocht van de Macekliers in Zottegem op vrijdag 3 en zaterdag 4 januari is de start van een jubileumjaar. “Dit jaar vieren we onze zestigste verjaardag", zegt voorzitter Luc De Pessemier.

Kort na nieuwjaar trekken de Macekliers van café naar café om er volkse liederen te zingen. “Maar eerst brengen we een bezoek aan enkele rusthuizen in de streek. Op 3 januari trekken we in de namiddag eerst naar WZC Sint-Franciscus in Opbrakel, Huize Roborst in Zwalm, Bruggenpark aan de Bruggenhoek in Zottegem en De Vlamme in Erwetegem. De dag nadien brengen we nog ene bezoek aan de bewoners van Het Neerhof in Elst WZC De Bron aan de Heldenlaan en WZC De Bron in de Marie Popelinstraat. In tegenstelling tot de serene sfeer van de namiddagen gaat het er ‘s avonds in de herbergen al wat luchtiger aan toe. Instrumentaal begeleid door een gitarist en een accordeonist hekelen wij met eigen teksten op kerstwijsjes en op andere driekoningenliederen de lokale en nationale politiek en steken wij de draak met bepaalde toestanden of gebeurtenissen. Die teksten zijn altijd up-to-date want slechts maximum een tiental dagen op voorhand worden ze definitief opgesteld", vertelt Luc De Pessemier.

Deze Driekoningentocht van de Macekliers is ook de start van een jubileumjaar. “En dat willen we vieren. Met een nagenoeg voltallige ploeg is het tijd om de legendarische Macekliersfeesten nieuw leven in te blazen. Velen herinneren zich nog de Gildefeesten waar gedanst en gezongen werd. We garanderen opnieuw een avond vol leute en plezier met swingende dansmuziek, optredens van verschillende live bands en een paar leuke verrassingsacts. Later op het jaar lichten we alle details toe", besluit De Pessemier.